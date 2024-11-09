В Агинском округе борцы соберутся на турнир памяти Бадмы Цыренова

В Агинском Бурятском округе с 22 по 23 ноября пройдёт 22-й турнир по вольной борьбе «Кубок памяти Бадмы Цыреновича Цыренова».- Больше двадцати лет турнир памяти Бадмы Цыренова собирает лучших спортсменов и любителей борьбы. Эти командные соревнования стали популярными, их ждут спортсмены, наши болельщики. За всю историю турнира команда Агинского района владела кубком турнира 15 раз, шесть раз главный пьедестал занимали борцы Могойтуйского района, - отметил в своём докладе на оргкомитете начальник отдела развития спорта администрации АБО Булат Бальжинимаев.23 ноября на коврах спортивного комплекса «Бургэд» посёлка Агинское борцы Забайкалья выявят сильнейших. За один день будет разыгран 31 комплект наград.- По положению утверждены 11 весовых категорий среди юношей, по 10 весовым категориям будут бороться мужчины и ветераны. Победители и призёры получат дипломы и денежные премии. Также учреждены призы от спонсоров, родственников Бадмы Цыренова. Специальным призом сенатора РФ Баира Жамсуева отметят лучшего тренера, - рассказал президент федерации спортивной борьбы Забайкальского края Дашинима Батоболотов.Начало соревнований в 10:00, торжественное открытие турнира состоится 23 ноября в 12:00.- Имя Бадмы Цыренова известно каждому агинцу. Он был видным государственным и партийным деятелем советского периода. Возглавлял окружной исполком, три раза избирался депутатом Верховного Совета СССР. Под руководством Бадмы Цыренова степная Ага достигла небывалого расцвета в экономике, социальной и культурной сфере. В память о трудолюбии и целеустремлённости Бадмы Цыренова в Агинском округе учреждён турнир по вольной борьбе, - сообщили в пресс-службе окружной администрации.