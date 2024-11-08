В Бурятии начала работу творческая школа юных композиторов

6 ноября в столице Бурятии, в колледже искусств им. П.И. Чайковского состоялось открытие творческой школы юных композиторов «Аялга». Педагоги и заместитель директора колледжа искусств Ольга Аюшеева поприветствовали 12 участников творческой смены.Изъявили своё желание попробовать себя в непростом деле обучающиеся детских школ искусств и студенты колледжа искусств. Молодые люди только интересуются композиторским творчеством, у них нет ещё опыта в создании музыки, они учатся играть на музыкальных инструментах.Сказал напутственные слова ребятам Давид Дондупов, председатель союза композиторов Бурятии. Он обратил внимание на то, что профессия композитора редкая и востребованная в мире цифровизации и информационных технологий.- В рамках этого проекта мы не стремимся к тому, чтобы у нас появились композиторы. Как гласит китайская поговорка, путешествие в тысячу ли начинается с одного шага. Наша задача научить вас думать на языке композиторов. Это полезно для всех, исполнителей, теоретиков, композиторов. Когда мы понимаем композиторов мы по-другому ощущаем структуру музыки. Как из простых звуков зарождается нечто новое и прекрасное. И как вы можете выразить то, что у вас на сердце. Этот проект лишь начало, планов много. Хотим возродить школу юных композиторов ввести предмет «композиция» в обучение детских музыкальных школах как предмет дополнительного образования, - отметил Давид Дондупов.Поздравил участников творческой школы Виктор Усович, заслуженный деятель искусств России, музыкальный критик, педагог, автор многочисленных музыкальных произведений: кантат, музыки для хора, разнообразных вокальных жанров.- Каждый музыкант может попробовать себя в деле сочинения музыки. У нас создан клуб юных композиторов и среди них есть молодые люди, кто желает посвятить себя музыке. Сегодня для всех нас открывается новая возможность, я благодарен за это колледжу искусств. Поздравляю всех участников, кто находится в этом зале, освоить эту профессию не так просто, нужно большое желание и усердие, - сказал Виктор Усович.Поприветствовала ребят также композитор, автор специализированных методик Екатерина Олерская.В течение десяти дней с 6 по 16 ноября будут организованы занятия по аранжировке, инструментоведению, музыкальной информатике и индивидуальные занятия по композиции. За этот период участники подготовят музыкальные сочинения и представят своё детище педагогам.После сказанных слов, начались первые занятия. Лекцию прочитал Давид Дондупов «Музыкальная культура Бурятии», провела урок по аранжировке Екатерина Олерская. Об этом сообщает колледж искусств им. П.И. Чайковского.