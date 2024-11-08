В Бурятии начала работу творческая школа юных композиторов

6 ноября в столице Бурятии, в колледже искусств им. П.И. Чайковского состоялось открытие творческой школы юных композиторов «Аялга». Педагоги и заместитель директора колледжа искусств Ольга Аюшеева поприветствовали 12 участников творческой смены.
Изъявили своё желание попробовать себя в непростом деле обучающиеся детских школ искусств и студенты колледжа искусств. Молодые люди только интересуются композиторским творчеством, у них нет ещё опыта в создании музыки, они учатся играть на музыкальных инструментах.
Сказал напутственные слова ребятам Давид Дондупов, председатель союза композиторов Бурятии. Он обратил внимание на то, что профессия композитора редкая и востребованная в мире цифровизации и информационных технологий.
- В рамках этого проекта мы не стремимся к тому, чтобы у нас появились композиторы. Как гласит китайская поговорка, путешествие в тысячу ли начинается с одного шага. Наша задача научить вас думать на языке композиторов. Это полезно для всех, исполнителей, теоретиков, композиторов. Когда мы понимаем композиторов мы по-другому ощущаем структуру музыки. Как из простых звуков зарождается нечто новое и прекрасное. И как вы можете выразить то, что у вас на сердце. Этот проект лишь начало, планов много. Хотим возродить школу юных композиторов ввести предмет «композиция» в обучение детских музыкальных школах как предмет дополнительного образования, - отметил Давид Дондупов.
Поздравил участников творческой школы Виктор Усович, заслуженный деятель искусств России, музыкальный критик, педагог, автор многочисленных музыкальных произведений: кантат, музыки для хора, разнообразных вокальных жанров.
- Каждый музыкант может попробовать себя в деле сочинения музыки. У нас создан клуб юных композиторов и среди них есть молодые люди, кто желает посвятить себя музыке. Сегодня для всех нас открывается новая возможность, я благодарен за это колледжу искусств. Поздравляю всех участников, кто находится в этом зале, освоить эту профессию не так просто, нужно большое желание и усердие, - сказал Виктор Усович.
Поприветствовала ребят также композитор, автор специализированных методик Екатерина Олерская.
В течение десяти дней с 6 по 16 ноября будут организованы занятия по аранжировке, инструментоведению, музыкальной информатике и индивидуальные занятия по композиции. За этот период участники подготовят музыкальные сочинения и представят своё детище педагогам.
После сказанных слов, начались первые занятия. Лекцию прочитал Давид Дондупов «Музыкальная культура Бурятии», провела урок по аранжировке Екатерина Олерская. Об этом сообщает колледж искусств им. П.И. Чайковского.