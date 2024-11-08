08 ноября

Популярное

В Бурятии начала работу творческая школа юных композиторов

В Бурятии начала работу творческая школа юных композиторов
Общество,  Фото:колледж искусств им. П.И. Чайковского
Ребята попробуют себя в деле сочинения музыки

6 ноября в столице Бурятии, в колледже искусств им. П.И. Чайковского состоялось открытие творческой школы юных композиторов «Аялга». Педагоги и заместитель директора колледжа искусств Ольга Аюшеева поприветствовали 12 участников творческой смены.

Изъявили своё желание попробовать себя в непростом деле обучающиеся детских школ искусств и студенты колледжа искусств. Молодые люди только интересуются композиторским творчеством, у них нет ещё опыта в создании музыки, они учатся играть на музыкальных инструментах.

Сказал напутственные слова ребятам Давид Дондупов, председатель союза композиторов Бурятии. Он обратил внимание на то, что профессия композитора редкая и востребованная в мире цифровизации и информационных технологий.

- В рамках этого проекта мы не стремимся к тому, чтобы у нас появились композиторы. Как гласит китайская поговорка, путешествие в тысячу ли начинается с одного шага. Наша задача научить вас думать на языке композиторов. Это полезно для всех, исполнителей, теоретиков, композиторов. Когда мы понимаем композиторов мы по-другому ощущаем структуру музыки. Как из простых звуков зарождается нечто новое и прекрасное. И как вы можете выразить то, что у вас на сердце. Этот проект лишь начало, планов много. Хотим возродить школу юных композиторов ввести предмет «композиция» в обучение детских музыкальных школах как предмет дополнительного образования, - отметил Давид Дондупов.

Поздравил участников творческой школы Виктор Усович, заслуженный деятель искусств России, музыкальный критик, педагог, автор многочисленных музыкальных произведений: кантат, музыки для хора, разнообразных вокальных жанров.

- Каждый музыкант может попробовать себя в деле сочинения музыки. У нас создан клуб юных композиторов и среди них есть молодые люди, кто желает посвятить себя музыке. Сегодня для всех нас открывается новая возможность, я благодарен за это колледжу искусств. Поздравляю всех участников, кто находится в этом зале, освоить эту профессию не так просто, нужно большое желание и усердие, - сказал Виктор Усович.

Поприветствовала ребят также композитор, автор специализированных методик Екатерина Олерская.

В течение десяти дней с 6 по 16 ноября будут организованы занятия по аранжировке, инструментоведению, музыкальной информатике и индивидуальные занятия по композиции. За этот период участники подготовят музыкальные сочинения и представят своё детище педагогам.

После сказанных слов, начались первые занятия. Лекцию прочитал Давид Дондупов «Музыкальная культура Бурятии», провела урок по аранжировке Екатерина Олерская. Об этом сообщает колледж искусств им. П.И. Чайковского.

Бурятия композитор школа дети ссузы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите разыграют межрегиональный кубок по каратэ
В Чите разыграют межрегиональный кубок по каратэ
Общество, 08.11.2024
Участие примут спортсмены пяти регионов России
В Улан-Удэ молодёжь соберётся на музыкальный фестиваль
В Улан-Удэ молодёжь соберётся на музыкальный фестиваль
Общество, 08.11.2024
Коллективы посоревнуются в исполнении песен
В Бурятии проведут всероссийский научный форум
В Бурятии проведут всероссийский научный форум
Общество, 08.11.2024
Он будет посвящён научным исследованиям в области материаловедения
В Бурятии разыграли кубок по дартсу
В Бурятии разыграли кубок по дартсу
Общество, 08.11.2024
В командном зачёте лидировали хозяева соревнований
В Бурятии начала работу творческая школа юных композиторов
В Бурятии начала работу творческая школа юных композиторов
Общество, 08.11.2024
Ребята попробуют себя в деле сочинения музыки
В Улан-Удэ открылась уличная выставка в честь 80-летия Художественного музея
В Улан-Удэ открылась уличная выставка в честь 80-летия Художественного музея
Общество, 08.11.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия выставки на площади Революции
Выставку одной картины в Чите посмотрели более 4 тысяч забайкальцев
Выставку одной картины в Чите посмотрели более 4 тысяч забайкальцев
Общество, 08.11.2024

«Пограничников в гостях у бурят» отреставрировали в этом году

В храме райцентра Бурятии установили колокола
В храме райцентра Бурятии установили колокола
Общество, 08.11.2024
Самый большой из них весит 300 кг
В Иркутске отремонтируют все основные магистрали
В Иркутске отремонтируют все основные магистрали
Общество, 08.11.2024
Их должны привести в нормативное состояние в течение пяти ближайших лет
Тхэквондисты Бурятии победили на кубке мира
Тхэквондисты Бурятии победили на кубке мира
Общество, 08.11.2024
У представителей республики три награды
В Улан-Удэ у школьника заподозрили вирус Коксаки
В Улан-Удэ у школьника заподозрили вирус Коксаки
Общество, 08.11.2024
Пока диагноз у ребёнка не подтвердился
Штурмовики из Бурятии спасли в ДНР два десятка мирных жителей
Штурмовики из Бурятии спасли в ДНР два десятка мирных жителей
Общество, 08.11.2024
Украинские войска прятались за людьми как за живым щитом
В райцентре в Бурятии собаки щенятся прямо в заброшках
В райцентре в Бурятии собаки щенятся прямо в заброшках
Общество, 08.11.2024
А одну из улиц в Хоринске заполонили кастрюли с едой для псов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^