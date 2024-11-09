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«Мы здесь потонем!»: Ремонт дороги в селе Бурятии может обернуться грандиозным потопом

«Мы здесь потонем!»: Ремонт дороги в селе Бурятии может обернуться грандиозным потопом
Общество,  Фото:ОНФ
Делавшие его специалисты напрочь забыли про ливнёвки

У жильцов домов на улице Некрасова в Тарбагатае возникли вопросы к ремонту дороги. Своими опасениями они поделились с представителями регионального отделения Народного фронта.

Как выяснилось, дорогу в селе заасфальтировали летом. На обновление этой и ещё трёх, включенных в один контракт, выделили 20 с лишним миллионов рублей. Однако про ливнёвки и сточные канавы почему-то забыли.
 
Сама улица находится в предгорье и во время дождей её сильно заливает. Площадь образующейся там лужи может достигать 100 квадратных метров. Ещё во время ремонта местные горячо спорили с подрядчиком и заказчиком – районной администрацией. Но на это получили ответ, что ливневые канализации «проектом не предусмотрены».
 
Сейчас люди со страхом ждут, что весной и летом вода будет стекать с асфальта в их подполья и дворы, ведь теперь полотно выше фундаментов домов. «Мы здесь потонем!», – утверждают они.

Как сообщили общественники в своём официальном telegram-канале, сомнения вызывает и качество работ – укладка асфальтового полотна, тротуара и бордюров. Активисты уже обратились прокуратуру района. Они попросили проверить качество ремонта и определить ответственных за дальнейшее благоустройство улицы.
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