«Мы здесь потонем!»: Ремонт дороги в селе Бурятии может обернуться грандиозным потопом



У жильцов домов на улице Некрасова в Тарбагатае возникли вопросы к ремонту дороги. Своими опасениями они поделились с представителями регионального отделения Народного фронта.



Как выяснилось, дорогу в селе заасфальтировали летом. На обновление этой и ещё трёх, включенных в один контракт, выделили 20 с лишним миллионов рублей. Однако про ливнёвки и сточные канавы почему-то забыли.



Сама улица находится в предгорье и во время дождей её сильно заливает. Площадь образующейся там лужи может достигать 100 квадратных метров. Ещё во время ремонта местные горячо спорили с подрядчиком и заказчиком – районной администрацией. Но на это получили ответ, что ливневые канализации «проектом не предусмотрены».



Сейчас люди со страхом ждут, что весной и летом вода будет стекать с асфальта в их подполья и дворы, ведь теперь полотно выше фундаментов домов. «Мы здесь потонем!», – утверждают они.

Как сообщили общественники в своём официальном telegram-канале, сомнения вызывает и качество работ – укладка асфальтового полотна, тротуара и бордюров. Активисты уже обратились прокуратуру района. Они попросили проверить качество ремонта и определить ответственных за дальнейшее благоустройство улицы.