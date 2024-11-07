07 ноября

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Жителя Бурятии оштрафовали за отказ предоставить документы сотруднику ДПС

Жителя Бурятии оштрафовали за отказ предоставить документы сотруднику ДПС
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Виновность мужчины подтверждена его показаниями, а также письменными материалами дела

Прибайкальский районный суд признал мужчину виновным в административном правонарушении.

При остановке авто житель Бурятии отказался предоставить инспектору ДПС документы на право управления транспортным средством. Тем самым он оказал неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Виновность мужчины подтверждена его показаниями, а также письменными материалами дела.

Мужчине назначили штраф, сообщили в районном суде. Решение вступило в законную силу.

штраф ГИБДД

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