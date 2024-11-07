Жителя Бурятии оштрафовали за отказ предоставить документы сотруднику ДПС

Прибайкальский районный суд признал мужчину виновным в административном правонарушении.При остановке авто житель Бурятии отказался предоставить инспектору ДПС документы на право управления транспортным средством. Тем самым он оказал неповиновение законному требованию сотрудника полиции.Виновность мужчины подтверждена его показаниями, а также письменными материалами дела.Мужчине назначили штраф, сообщили в районном суде. Решение вступило в законную силу.

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