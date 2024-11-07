В Бурятии назвали топ-5 продуктов для укрепления сосудов

Топ-5 продуктов, полезных для сердечно-сосудистой системы.

Сердечно-сосудистая система играет важную роль. Именно она обеспечивает циркуляцию крови, которая по сосудам доставляет к органам и тканям кислород, гормоны и питательные вещества. Поэтому в меню обязательно должны быть продукты, способные укрепить сосуды и защитить их от образования артериальных бляшек, повышающих риск возникновения атеросклероза, ишемической болезни сердца, инсульта и других заболеваний, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.. В рыбе содержится много омега-3 жирных кислот, поэтому регулярное употребление блюд из сёмги снижает риск инфаркта, приводит в норму артериальное давление, регулирует свёртываемость крови. Также немаловажными нутриентами считаются витамины группы В, которые укрепляют стенки сосудов и способствуют их восстановлению.. Благодаря высокому содержанию полиненасыщенных жирных кислот этот плод снижает уровень «плохого» холестерина в крови, а калий способствует правильной работе сердца и избавляет от стресса, который является одним из ведущих факторов в развитии атеросклероза и ишемической болезни сердца. Кроме того, авокадо снижает артериальное давление.. Ещё один продукт, который предотвращает закупорку сосудов и может снизить давление. А наличие витамина С в составе фрукта укрепляет иммунитет и защищает от инфекций, способных вызвать заболевания сердца.. Если употреблять чеснок умеренно, он также станет прекрасным средство профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, так как снижает уровень «плохого» холестерина, делает стенки сосудов более эластичными и предупреждает атеросклероз, образование тромбов, инфаркт. И, конечно, помогает повысить иммунитет, создавая естественную систему защиты организма для борьбы с инфекциями.. В ней много калия, кремния, фосфора и магния – все эти нутриенты делают гречку продуктом, полезным для сердца. Способствует укреплению стенок сосудов и рутин – вещество, содержащееся в крупе в избытке. А большое количество клетчатки помогает выводить из организма «плохой» холестерин.