В Бурятии выявили чемпиона республики по «Шагай наадан»

В Улан-Удэ, на базе республиканского бурятского национального лицея-интерната № 1 прошёл первый региональный чемпионат по спортивной игре «Шагай наадан». В первенстве приняли участие более 100 человек из нескольких районов Бурятии и столицы республики. Они соревновались в двух видах игры: «Няhалалга» («щёлканье») и «Шүүрэлгэ» («подбрасывание»). Соревнования проходили в трёх возрастных группах.В мероприятии активное участие приняла команда студентов Бурятского аграрного колледжа им. М. Ербанова, собрав в копилку медали в обоих видах игры. По итогам турнира победители в своих возрастных группах разыграли титул абсолютного чемпиона. Им стал студент 2 курса отделения «Землеустройство» Гэрэл Шагжеев.- Играть в шагай наадан научили мои друзья в селе Утата Закаменского района. Вместе с ними сначала научился играть в «шүүрэлгэ», а затем освоил и другие виды. Для успешного выступления купил себе шагай. Не всегда удаётся потренироваться, но по возможности, когда есть свободное время, достаю шагай из шкафа, - поделился Гэрэл.Участники команды колледжа также заняли призовые места. Так, в игре «Шүүрэлгэ» 1 место у студента 3 курса специальности «Прикладная геодезия» Дандара Цыремпилова. В игре «Няhалалга» на первом месте студентка 3 курса специальности «Операционная деятельность в логистике» Мария Ганжеева. 2 место в игре «Шүүрэлгэ» заняла студентка 2 курса специальности «Ветеринария» Баярма Доржиева, а 3 место – у студентки 2 курса специальности «Экономика и бухгалтерский учёт» Адисы Самбуевой.Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки РБ, в сентябре в Бурятии были приняты изменения в статью республиканского закона «О физической культуре и спорте», согласно которым национальная игра в кости «Шагай наадан» получила официальный статус национального вида спорта.