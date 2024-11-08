В Улан-Удэ молодёжь соберётся на музыкальный фестиваль

Коллективы посоревнуются в исполнении песен
В Улан-Удэ состоится первый открытый музыкальный фестиваль «Портал.fest». Мероприятие пройдёт 16 ноября в библиотеке-филиале № 12 в 113 микрорайоне. Вход на него будет свободным.
В фестивале могут принять участие музыкальные коллективы, состоящие из учащихся средних общеобразовательных школ, средних специальных учебных заведений и высших учебных заведений. К участию в фестивале допускаются музыкальные коллективы любых составов от двух и более человек. Каждый коллектив представляет шесть концертных номеров в жанре вокально-инструментального исполнительства: две песни собственного сочинения и четыре кавера.
Участников оценят на лучшее кавер-исполнение и лучшее исполнение песни собственного сочинения. Победителей наградят дипломами и памятными призами.
Возрастное ограничение: 12+.
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