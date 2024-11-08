В Бурятии проведут всероссийский научный форум

С 4 по 10 июля 2025 года в Бурятии пройдёт V Байкальский материаловедческий форум. Работа форума будет проходить в Улан-Удэ и на озере Байкал, в селе Горячинск.- Цели всероссийской научной конференции с международным участием «Пятый Байкальский материаловедческий форум» – осуществить анализ состояния научных исследований в области материаловедения и наметить стратегические направления их развития, способствовать преемственности поколений учёных-материаловедов и интеграции высшего образования, фундаментальной и прикладной науки, - сообщает Сибирское отделение Российской академии наук.Формат конференции будет включать пленарные, ключевые, устные секционные доклады, конкурсные доклады студентов, аспирантов, молодых учёных и проведение постерной сессии. В рамках форума планируется демонстрация выставки, посвящённой памяти выдающегося учёного, член-корреспондента АН СССР Маркса Мохосоева (1932–1990), работы которого заложили фундамент известных научных школ в области неорганического материаловедения.Форум предполагает две формы участия: очное и заочное (с публикацией материалов). Материалы конференции будут опубликованы в рецензируемом электронном сборнике к началу работы форума. Срок подачи заявки: до 1 декабря 2024 года.