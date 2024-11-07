Улан-Удэ примет открытое первенство по хоккею

Играть будут спортсмены от 40 лет и старше
В Улан-Удэ состоится открытое первенство по хоккею среди команд 40+. Турнир состоится 8 и 9 ноября в ледовой арене «IceМетр».
Участниками первенства станут команды из разных регионов. Первая игра пройдёт 8 ноября с 16:10.
- Это уникальная возможность для ветеранов хоккея продемонстрировать свои навыки, командный дух и любовь к игре, - отметили организаторы.
Возрастное ограничение: 0+.
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