07 ноября

Популярное

Улан-Удэ примет открытое первенство по хоккею

Улан-Удэ примет открытое первенство по хоккею
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Играть будут спортсмены от 40 лет и старше

В Улан-Удэ состоится открытое первенство по хоккею среди команд 40+. Турнир состоится 8 и 9 ноября в ледовой арене «IceМетр».

Участниками первенства станут команды из разных регионов. Первая игра пройдёт 8 ноября с 16:10.

- Это уникальная возможность для ветеранов хоккея продемонстрировать свои навыки, командный дух и любовь к игре, - отметили организаторы.

Возрастное ограничение: 0+.
Улан-Удэ спорт хоккей Бурятия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии выявили чемпиона республики по «Шагай наадан»
В Бурятии выявили чемпиона республики по «Шагай наадан»
Общество, 07.11.2024
Абсолютным победителем стал студент Бурятского аграрного колледжа
В Улан-Удэ отпразднуют День студента
В Улан-Удэ отпразднуют День студента
Общество, 07.11.2024
Праздник состоится 15 ноября
Улан-Удэ примет открытое первенство по хоккею
Улан-Удэ примет открытое первенство по хоккею
Общество, 07.11.2024
Играть будут спортсмены от 40 лет и старше
Медики Бурятии и Монголии заключили новые договорённости
Медики Бурятии и Монголии заключили новые договорённости
Общество, 07.11.2024
Республика продолжает сотрудничество в сфере здравоохранения с южным соседом
Жителя Бурятии оштрафовали за отказ предоставить документы сотруднику ДПС
Жителя Бурятии оштрафовали за отказ предоставить документы сотруднику ДПС
Общество, 07.11.2024
Виновность мужчины подтверждена его показаниями, а также письменными материалами дела
В Бурятии назвали топ-5 продуктов для укрепления сосудов
В Бурятии назвали топ-5 продуктов для укрепления сосудов
Общество, 07.11.2024
В меню обязательно должны быть продукты, способные укрепить сосуды и защитить их от образования артериальных бляшек
В Улан-Удэ покажут спектакль-фантазию
В Улан-Удэ покажут спектакль-фантазию
Общество, 07.11.2024
Главные герои постановки – клоуны
Шаманы Бурятии и Внутренней Монголии договорились о сотрудничестве
Шаманы Бурятии и Внутренней Монголии договорились о сотрудничестве
Общество, 07.11.2024
Стороны будут содействовать развитию тенгрианства
В Улан-Удэ достраивают волейбольный центр
В Улан-Удэ достраивают волейбольный центр
Общество, 07.11.2024
Работы по возведению завершат до конца этого года
Дорога в районе Бурятии превратилась в стиральную доску
Дорога в районе Бурятии превратилась в стиральную доску
Общество, 07.11.2024
По ней с трудом передвигаются автомобилисты
Сельчан в Бурятии застращали хозяйские собаки
Сельчан в Бурятии застращали хозяйские собаки
Общество, 07.11.2024
Они бегают по улицам и налетают на людей
Учёные Бурятии снижают аллергенность мясных продуктов
Учёные Бурятии снижают аллергенность мясных продуктов
Общество, 07.11.2024
Разработанные мясопродукты проверили на белых мышах
Пловцы Бурятии стали медалистами в Казани
Пловцы Бурятии стали медалистами в Казани
Общество, 07.11.2024
Спортсмены принимали участие во всероссийских соревнованиях

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^