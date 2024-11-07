В Улан-Удэ отпразднуют День студента

Праздник состоится 15 ноября
В Бурятии отметят Международный день студента. Мероприятие, посвящённое празднику, проведут для молодёжи Улан-Удэ.
День студента состоится 15 ноября в культурно-досуговом центре Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. В программе мероприятия запланированы награждение активных студентов города Улан-Удэ, призы и музыкальная программа. Специальным гостем будет группа «Lakers», сообщает управление по делам молодёжи комитета по социальной и молодёжной политике администрации города.
Возрастное ограничение: 12+.
Его проведут в начале декабря
Мероприятие состоится в следующем году
Абсолютным победителем стал студент Бурятского аграрного колледжа
Праздник состоится 15 ноября
Играть будут спортсмены от 40 лет и старше
Республика продолжает сотрудничество в сфере здравоохранения с южным соседом
Виновность мужчины подтверждена его показаниями, а также письменными материалами дела
В меню обязательно должны быть продукты, способные укрепить сосуды и защитить их от образования артериальных бляшек
Главные герои постановки – клоуны
Стороны будут содействовать развитию тенгрианства
Работы по возведению завершат до конца этого года
По ней с трудом передвигаются автомобилисты
Они бегают по улицам и налетают на людей
Разработанные мясопродукты проверили на белых мышах
Спортсмены принимали участие во всероссийских соревнованиях