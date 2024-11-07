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В Улан-Удэ отпразднуют День студента

В Улан-Удэ отпразднуют День студента
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Праздник состоится 15 ноября

В Бурятии отметят Международный день студента. Мероприятие, посвящённое празднику, проведут для молодёжи Улан-Удэ.

День студента состоится 15 ноября в культурно-досуговом центре Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. В программе мероприятия запланированы награждение активных студентов города Улан-Удэ, призы и музыкальная программа. Специальным гостем будет группа «Lakers», сообщает управление по делам молодёжи комитета по социальной и молодёжной политике администрации города.

Возрастное ограничение: 12+.

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