В Улан-Удэ отпразднуют День студента

В Бурятии отметят Международный день студента. Мероприятие, посвящённое празднику, проведут для молодёжи Улан-Удэ.День студента состоится 15 ноября в культурно-досуговом центре Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. В программе мероприятия запланированы награждение активных студентов города Улан-Удэ, призы и музыкальная программа. Специальным гостем будет группа «Lakers», сообщает управление по делам молодёжи комитета по социальной и молодёжной политике администрации города.

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