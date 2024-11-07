В Улан-Удэ пройдёт межрегиональный фестиваль бурятских народных инструментов

Исполнители, композиторы и мастера-изготовители бурятских народных инструментов из Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края примут участие в межрегиональном фестивале-конкурсе «Хуурайм наадан-2025» (бур. «Чарующие звуки хуура»). Приём заявок проводится до 5 февраля 2025 года.В рамках фестиваля пройдут три творческих конкурса среди исполнителей и композиторов на создание произведений для бурятских народных инструментов и мастеров-изготовителей бурятских народных инструментов.- Межрегиональный фестиваль «Хуурайм наадан» направлен на сохранение традиций исполнительства на бурятских народных инструментах, даёт возможность прикоснуться к неисчерпаемому истоку народной музыки, позволяет участникам реализовать и показать зрителю свои творческие возможности и мастерство, – отмечают организаторы фестиваля: республиканский центр народного творчества и колледж искусств им. П.И. Чайковского.В рамках фестиваля учреждены гран-при лучшему сууха-хууристу и лучшему сууристу по 50 тысяч рублей. Также гран-при в размере 50 тыс. рублей получит лучший мастер по созданию бурятских народных инструментов.