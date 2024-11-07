В Бурятии развернётся фестиваль эвенкийской культуры

Его проведут в начале декабря
В Улан-Удэ с 4 по 5 декабря состоится XI межрегиональный фестиваль эвенкийской культуры имени В.С. Гончикова. На сцене Бурятского театра драмы имени Х. Намсараева выступят исполнители и творческие коллективы эвенков Бурятии и других регионов.
Напомним, межрегиональный фестиваль-конкурс эвенкийской культуры имени В.С. Гончикова проводится в Бурятии каждые два года, собирая эвенкийских исполнителей и творческие коллективы со всей Бурятии и из других субъектов РФ, где компактно проживают эвенки.
Фестиваль назван в честь уроженца Баргузинского района Виктора Степановича Гончикова – первого эвенкийского композитора и заслуженного работника культуры Бурятии. Об этом сообщает республиканский центр эвенкийской культуры «Арун».
Возрастное ограничение: 6+.
Его проведут в начале декабря
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