Медики Бурятии и Монголии заключили новые договорённости

13 работников здравоохранения аймака Туве (Төв) Монголии ознакомились с работой медицинских организаций города Улан-Удэ и Бурятии. С 30 октября по 2 ноября монгольская делегация посетила шесть медицинских организаций региона: центр ядерной медицины, Бурятский республиканский клинический онкологический диспансер, республиканскую клиническую больницу им. Н.А. Семашко, республиканский перинатальный центр, детскую клиническую республиканскую больницу и Иволгинскую ЦРБ.В составе делегации приехали руководитель социального обеспечения аймака Туве и врачи разных специальностей: кардиолог, онколог, хирург, уролог, врач традиционной медицины, фтизиатр и профилактолог.Руководитель больницы общего профиля центрального аймака Энхтайван заключил меморандум о сотрудничестве с центром ядерной медицины и Бурятским онкодиспансером. Как пояснили гости, в Монголии растёт заболеваемость онкологическими заболеваниями, поэтому они крайне заинтересованы в сотрудничестве с ЦЯМ и БРКОД. Так, монгольские медики были впечатлены возможностям позитронно-эмиссионной томографии — компьютерной томографии.При посещении делегацией Бурятского клинического диспансера врачи договорились о стажировке и взаимном обмене опытом. Монгольские коллеги видят в бурятских врачах-онкологах-хирурга и эндоскопистах наставников, у которых можно многому научиться. БРКОД проводит в год более 4000 операций, а в день в среднем — 25-30.Как высказались делегаты, преимущество бурятской медицины в том, что здесь созданы прекрасные условия и организовано бесплатное лечение для пациентов.При посещении республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко гостей особенно заинтересовала реабилитация и зал ЛФК для пациентов, перенёсших инсульт или инфаркт. Руководители медицинских организаций обсудили вопросы сотрудничества.В республиканском перинатальном центре делегаты ознакомились с работой отделения недоношенных, посмотрели родильные палаты и поздравили землячку, которая выписывалась из РПЦ, родив сына.В ДРКБ гости посетили неонатальное отделение, отделение анестезии и реаниматологии и хирургическое отделение. Коллеги из Монголии оценили техническое оснащение больницы, возможности и условия, созданные для работы врачей и лечения пациентов. Делегаты изъявили желание плодотворно сотрудничать и развивать дружеские отношения с ДРКБ.Делегаты также посетили районную поликлинику Иволгинской ЦРБ. Врачи ЦРБ рассказали о достижениях, сотрудниках и технологиях, применяемых в поликлинике. Гости позитивно оценили реабилитационный центр ЦРБ и оснащение всей поликлиники.- Делегация поблагодарила каждую медицинскую организацию за гостеприимство и возможность обмениваться опытом, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РБ.