Несколько домов в Улан-Удэ останутся без холодной воды

В ближайший четверг, 7 ноября, в микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ отключат холодное водоснабжение. Оно исчезнет в пяти домах на улице Еловая – № 3, 5, 11, 12 и 20.ХВС там не будет семь с половиной часов – с 09:30 до 17:00, предупредили в МУП «Водоканал». Причина – плановые работы по замене водопроводного узла на водопроводной сети на улице Еловая, 13.Местным жителям принесли извинения за предстоящие временные неудобства. В «Водоканале» пообещали сделать всё возможное, чтобы работы завершились как можно раньше.