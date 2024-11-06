Несколько домов в Улан-Удэ останутся без холодной воды

Её не будет весь день
В ближайший четверг, 7 ноября, в микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ отключат холодное водоснабжение. Оно исчезнет в пяти домах на улице Еловая – № 3, 5, 11, 12 и 20.
ХВС там не будет семь с половиной часов – с 09:30 до 17:00, предупредили в МУП «Водоканал». Причина – плановые работы по замене водопроводного узла на водопроводной сети на улице Еловая, 13.
Местным жителям принесли извинения за предстоящие временные неудобства. В «Водоканале» пообещали сделать всё возможное, чтобы работы завершились как можно раньше.
Завершился конкурс на присвоение почётного знака региона «Материнская слава»
Соревнования для спортсменов стали «домашними»
Все постановки были удостоены дипломов лауреатов I степени
Соревнования прошли в рамках первенства мира
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с персональной выставки фотографа, художника и поэта Юрия Извекова
Ей даже пришлось запретить выезд из России
Они вовсю меняют шубку к зиме
Её не будет весь день
Для объективности оценки все образцы продукции были обезличены и зашифрованы под разными номерами
Люди потребовали организовать для них подвоз
В республике восстанавливают дацан, который был возведён в 20-х годах прошлого столетия
Прокуратура начала проверку
Их строят для фиксации сельхозживотных
Скептичнее всех оказались хорошо зарабатывающие горожане
Его возводят на месте сгоревшего