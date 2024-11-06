06 ноября

05 ноября

Популярное

В Улан-Удэ открылась выставка «Люди и Город»

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с персональной выставки фотографа, художника и поэта Юрия Извекова

5 ноября в музее истории города Улан-Удэ открылась персональная выставка фотографа, художника и поэта Юрия Извекова «Люди и Город». 

Необычные работы мастера представляют собой смесь классической фотографии и экспериментальной компьютерной графики. Смелые решения на грани панка превращают обыденные сюжеты в настоящие произведения искусства.

Каждый кадр — это маленькая история, которая рассказывает о жизни, её радостях и трудностях. Фотографии города Улан-Удэ передают атмосферу в самых разных его проявлениях. Тёмные и где-то печальные кадры, казалось бы, могут вызвать у зрителя чувство грусти, но в то же время они отзываются в сердце каждого местного жителя, напоминая о родных улицах и знакомых местах.

Юрий Извеков в своих работах мастерски отражает настроение окружающего, используя игру света и тени, чтобы подчеркнуть важные детали и создать глубокие образы. Его фотографии заставляют задуматься о быстротечности времени, о том, как важно ценить каждый момент и находить красоту в повседневности.


Возрастное ограничение 0+

выставка фотовыставка фотографы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Пулевики Бурятии успешно выступают на первенстве ДФО
Пулевики Бурятии успешно выступают на первенстве ДФО
Общество, 06.11.2024
Соревнования для спортсменов стали «домашними»
Ансамбль из Бурятии получил гран-при международного фестиваля
Ансамбль из Бурятии получил гран-при международного фестиваля
Общество, 06.11.2024
Все постановки были удостоены дипломов лауреатов I степени
Шахматист из Бурятии стал победителем мирового блиц-турнира
Шахматист из Бурятии стал победителем мирового блиц-турнира
Общество, 06.11.2024
Соревнования прошли в рамках первенства мира
В Улан-Удэ открылась выставка «Люди и Город»
В Улан-Удэ открылась выставка «Люди и Город»
Общество, 06.11.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с персональной выставки фотографа, художника и поэта Юрия Извекова
В нацпарке в Бурятии линяют зайцы
В нацпарке в Бурятии линяют зайцы
Общество, 06.11.2024
Они вовсю меняют шубку к зиме
В Улан-Удэ провели народную дегустацию
В Улан-Удэ провели народную дегустацию
Общество, 06.11.2024
Для объективности оценки все образцы продукции были обезличены и зашифрованы под разными номерами
В Бурятии опровергли информацию о «технической» воде из колонки
В Бурятии опровергли информацию о «технической» воде из колонки
Общество, 06.11.2024
Люди потребовали организовать для них подвоз
В Бурятии продолжается сбор пожертвований на строительство женского дацана
В Бурятии продолжается сбор пожертвований на строительство женского дацана
Общество, 06.11.2024
В республике восстанавливают дацан, который был возведён в 20-х годах прошлого столетия
В районе Бурятии соорудили дюжину расколов
В районе Бурятии соорудили дюжину расколов
Общество, 06.11.2024
Их строят для фиксации сельхозживотных
Улан-удэнцы практически не верят в тарологов, астрологов и гороскопы
Улан-удэнцы практически не верят в тарологов, астрологов и гороскопы
Общество, 06.11.2024
Скептичнее всех оказались хорошо зарабатывающие горожане
36-летняя оперная певица из Бурятии умерла при родах
36-летняя оперная певица из Бурятии умерла при родах
Общество, 06.11.2024
Мария Ринчинова была на седьмом месяце беременности

Улан-удэнец отмечает 100-летний юбилей
Улан-удэнец отмечает 100-летний юбилей
Общество, 06.11.2024
Ринчин Очирович является тружеником тыла

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^