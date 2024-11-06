В Улан-Удэ открылась выставка «Люди и Город»

5 ноября в музее истории города Улан-Удэ открылась персональная выставка фотографа, художника и поэта Юрия Извекова «Люди и Город».Необычные работы мастера представляют собой смесь классической фотографии и экспериментальной компьютерной графики. Смелые решения на грани панка превращают обыденные сюжеты в настоящие произведения искусства.Каждый кадр — это маленькая история, которая рассказывает о жизни, её радостях и трудностях. Фотографии города Улан-Удэ передают атмосферу в самых разных его проявлениях. Тёмные и где-то печальные кадры, казалось бы, могут вызвать у зрителя чувство грусти, но в то же время они отзываются в сердце каждого местного жителя, напоминая о родных улицах и знакомых местах.Юрий Извеков в своих работах мастерски отражает настроение окружающего, используя игру света и тени, чтобы подчеркнуть важные детали и создать глубокие образы. Его фотографии заставляют задуматься о быстротечности времени, о том, как важно ценить каждый момент и находить красоту в повседневности.