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В Улан-Удэ провели народную дегустацию

В Улан-Удэ провели народную дегустацию
Общество,  Фото:Бурятский ЦСМ
Для объективности оценки все образцы продукции были обезличены и зашифрованы под разными номерами

1 ноября в одном из крупных торговых центров в Улан-Удэ провели народную дегустацию четырёх видов продовольственных товаров, каждый из которых представлен разными изготовителями. Дегустация проведена Бурятским центром стандартизации и метрологии (ЦСМ) совместно с минпромторгом республики.

Для объективности оценки все образцы продукции были обезличены и зашифрованы под разными номерами.

- Народная дегустация — это мероприятие, где значительное количество незнакомых между собой потребителей дегустируют и оценивают продукцию. Цель такой дегустации — определить продукцию, соответствующую реальным потребительским предпочтениям, спросу, - сообщили в Бурятском ЦСМ.

На суд народного жюри были представлены образцы следующих продовольственных товаров: творог 5% жирности, колбаса полукопченая «Краковская», хлеб пшеничный в/с, печенье сдобное.

Посетители торгового центра разных возрастных категорий активно участвовали в дегустации. Все голоса народного жюри были подсчитаны и зафиксированы в протоколе.

- Все представленные на дегустацию образцы направлены на испытания в аккредитованные лаборатории, где они пройдут оценку на содержание ГМО, наличие в составе продуктов не заявленных изготовителями ингредиентов, а также на соответствие другим требованиям нормативных документов, - отметили организаторы.

Результаты исследований, в том числе итоги народного голосования, будут объявлены и опубликованы после получения результатов испытаний.
продукты питания

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