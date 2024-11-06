1 ноября в одном из крупных торговых центров в Улан-Удэ провели народную дегустацию четырёх видов продовольственных товаров, каждый из которых представлен разными изготовителями. Дегустация проведена Бурятским центром стандартизации и метрологии (ЦСМ) совместно с минпромторгом республики.Для объективности оценки все образцы продукции были обезличены и зашифрованы под разными номерами.- Народная дегустация — это мероприятие, где значительное количество незнакомых между собой потребителей дегустируют и оценивают продукцию. Цель такой дегустации — определить продукцию, соответствующую реальным потребительским предпочтениям, спросу, - сообщили в Бурятском ЦСМ.На суд народного жюри были представлены образцы следующих продовольственных товаров: творог 5% жирности, колбаса полукопченая «Краковская», хлеб пшеничный в/с, печенье сдобное.Посетители торгового центра разных возрастных категорий активно участвовали в дегустации. Все голоса народного жюри были подсчитаны и зафиксированы в протоколе.- Все представленные на дегустацию образцы направлены на испытания в аккредитованные лаборатории, где они пройдут оценку на содержание ГМО, наличие в составе продуктов не заявленных изготовителями ингредиентов, а также на соответствие другим требованиям нормативных документов, - отметили организаторы.Результаты исследований, в том числе итоги народного голосования, будут объявлены и опубликованы после получения результатов испытаний.