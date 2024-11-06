Октябрь в Бурятии оказался очень травматичным для детей

За месяц в республике покалечились более 2700 ребятишек
В детской республиканской клинической больнице рассказали, сколько маленьких пациентов вылечили и спасли врачи за второй осенний месяц. Всего в приёмно-диагностическое отделение ДРКБ поступило 6799 детей – на 385 больше, чем в мае (тогда было 6 414). Из них 676 привезли на «скорой».
При этом 2726 доставили в медучреждение с травмами. Госпитализировали в итоге 550, включая 123 травмированных.
В октябре в больнице провели 385 хирургических вмешательств, в том числе 163 экстренных.
Приветствовать земляков, прибывших в отпуск, они будут до конца этой недели
Сдачу объекта планируют в декабре
По новому законодательству маршрут мог требовать специального сопровождения
Победительницей стала команда Заиграевского района
Соревнования проводятся в Иволгинске
Мероприятие состоялось в рамках празднования юбилея Улекчинской средней школы
Работы второго этапа ведутся в местности Усть-Ичетуй
Состоялась презентация учебного пособия по предмету
Теперь они будут жить в Швейцарии
За месяц в республике покалечились более 2700 ребятишек
Именинница проживает в Джидинском районе
Платформа поможет детям фиксировать свои впечатления о культурных мероприятиях
Завершился конкурс на присвоение почётного знака региона «Материнская слава»
Соревнования для спортсменов стали «домашними»
Все постановки были удостоены дипломов лауреатов I степени