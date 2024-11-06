Октябрь в Бурятии оказался очень травматичным для детей



В детской республиканской клинической больнице рассказали, сколько маленьких пациентов вылечили и спасли врачи за второй осенний месяц. Всего в приёмно-диагностическое отделение ДРКБ поступило 6799 детей – на 385 больше, чем в мае (тогда было 6 414). Из них 676 привезли на «скорой».



При этом 2726 доставили в медучреждение с травмами. Госпитализировали в итоге 550, включая 123 травмированных.



В октябре в больнице провели 385 хирургических вмешательств, в том числе 163 экстренных.



