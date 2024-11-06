В Бурятии продолжается сбор пожертвований на строительство женского дацана

С начала денежного сбора для строительства женского дацана в местности Хандагайта, в 10 км западнее села Тагархай Тункинского района, собрано свыше 200 тысяч рублей. Об этом рассказал Лобсон Чойнзин лама (Иннокентий Сотников) на своей странице в соцсети.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии началось восстановление женского буддийского храма.
- Начинаем восстанавливать женский дацан, который был построен в двадцатых годах прошлого столетия под руководством Агвана Доржиева. Миряне называли его «Шабгансын хороо». Последняя шабганса Должин теэбэй прожила 97 лет и наизусть читала буддийские сутры. Этим летом приезжала 21 монгольская хандама во главе с Кунзе багша, которая является сердечной дочерью девятого Богдо Гэгэна. Они заложили бумбу (сосуд с драгоценностями) под место нахождения женского буддийского дацана, - рассказал в начале октября Лобсон Чойнзин лама.
Информация, как можно отправить деньги на строительство храма, указана на странице Иннокентия Сотникова во «ВКонтакте».