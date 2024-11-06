06 ноября

05 ноября

Популярное

В Бурятии продолжается сбор пожертвований на строительство женского дацана

В Бурятии продолжается сбор пожертвований на строительство женского дацана
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике восстанавливают дацан, который был возведён в 20-х годах прошлого столетия

С начала денежного сбора для строительства женского дацана в местности Хандагайта, в 10 км западнее села Тагархай Тункинского района, собрано свыше 200 тысяч рублей. Об этом рассказал Лобсон Чойнзин лама (Иннокентий Сотников) на своей странице в соцсети.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии началось восстановление женского буддийского храма

- Начинаем восстанавливать женский дацан, который был построен в двадцатых годах прошлого столетия под руководством Агвана Доржиева. Миряне называли его «Шабгансын хороо». Последняя шабганса Должин теэбэй прожила 97 лет и наизусть читала буддийские сутры. Этим летом приезжала 21 монгольская хандама во главе с Кунзе багша, которая является сердечной дочерью девятого Богдо Гэгэна. Они заложили бумбу (сосуд с драгоценностями) под место нахождения женского буддийского дацана, - рассказал в начале октября Лобсон Чойнзин лама.

Информация, как можно отправить деньги на строительство храма, указана на странице Иннокентия Сотникова во «ВКонтакте».

дацан буддизм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ провели народную дегустацию
В Улан-Удэ провели народную дегустацию
Общество, 06.11.2024
Для объективности оценки все образцы продукции были обезличены и зашифрованы под разными номерами
В Бурятии опровергли информацию о «технической» воде из колонки
В Бурятии опровергли информацию о «технической» воде из колонки
Общество, 06.11.2024
Люди потребовали организовать для них подвоз
В Бурятии продолжается сбор пожертвований на строительство женского дацана
В Бурятии продолжается сбор пожертвований на строительство женского дацана
Общество, 06.11.2024
В республике восстанавливают дацан, который был возведён в 20-х годах прошлого столетия
В районе Бурятии соорудили дюжину расколов
В районе Бурятии соорудили дюжину расколов
Общество, 06.11.2024
Их строят для фиксации сельхозживотных
Улан-удэнцы практически не верят в тарологов, астрологов и гороскопы
Улан-удэнцы практически не верят в тарологов, астрологов и гороскопы
Общество, 06.11.2024
Скептичнее всех оказались хорошо зарабатывающие горожане
36-летняя оперная певица из Бурятии умерла при родах
36-летняя оперная певица из Бурятии умерла при родах
Общество, 06.11.2024
Мария Ринчинова была на седьмом месяце беременности

Улан-удэнец отмечает 100-летний юбилей
Улан-удэнец отмечает 100-летний юбилей
Общество, 06.11.2024
Ринчин Очирович является тружеником тыла
В Улан-Удэ установили более 1500 светильников
В Улан-Удэ установили более 1500 светильников
Общество, 06.11.2024
А на Сиреневом бульваре появилась 21 святящаяся птица
В Бурятии более 1300 семей забрали остатки маткапитала
В Бурятии более 1300 семей забрали остатки маткапитала
Общество, 06.11.2024
Их перечислили людям как единовременные выплаты
В улан-удэнской колонии за день поженились сразу три пары
В улан-удэнской колонии за день поженились сразу три пары
Общество, 06.11.2024
Бракосочетание им устроили в комнате для длительных свиданий
В Бурятии «управляшкам» устроили нагоняй за молчание
В Бурятии «управляшкам» устроили нагоняй за молчание
Общество, 06.11.2024
Они не реагировали на обращения жильцов МКД

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^