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В нацпарке в Бурятии линяют зайцы

В нацпарке в Бурятии линяют зайцы
Общество,  Фото:Тункинский нацпарк
Они вовсю меняют шубку к зиме

Зайцы в Тункинском национальном парке готовятся к зиме. Как пояснили на официальной странице резервата во «ВКонтакте», специального периода для этого у них фактически нет.
 
- Зверёк не строит убежищ и гнёзд и заранее не организует лежанки. Не делает он и запасов корма на зиму. У зайца нет необходимости заниматься этим заранее, так как всё нужное он найдёт в месте своего обитания в любое время года и при любых погодных условиях, – подчеркнули в нацпарке.
 
Единственное, через что проходит косой с наступлением холодов – линька. Смена «наряда» начинается в конце августа и длится до середины ноября. С задних ног линька переходит на передние и на бока. Сначала шубку «обновляют» самцы, а уже потом к ним присоединяются самки.

- Спина и голова линяют в конце периода, который заканчивается к установлению снежного покрова. У молодых и ослабленных животных линька может закончиться в декабре, – отметили в резервате.

Заяц в лесу зимой невидим для хищников и охотников как раз благодаря белому меху. А ещё зимой он становится более густым и длинным, что спасает зверька от лютых морозов.

зайцы животные природа тункинский национальный парк

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