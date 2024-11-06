В нацпарке в Бурятии линяют зайцы



- Зверёк не строит убежищ и гнёзд и заранее не организует лежанки. Не делает он и запасов корма на зиму. У зайца нет необходимости заниматься этим заранее, так как всё нужное он найдёт в месте своего обитания в любое время года и при любых погодных условиях, – подчеркнули в нацпарке.



Единственное, через что проходит косой с наступлением холодов – линька. Смена «наряда» начинается в конце августа и длится до середины ноября. С задних ног линька переходит на передние и на бока. Сначала шубку «обновляют» самцы, а уже потом к ним присоединяются самки.





- Спина и голова линяют в конце периода, который заканчивается к установлению снежного покрова. У молодых и ослабленных животных линька может закончиться в декабре, – отметили в резервате.



Заяц в лесу зимой невидим для хищников и охотников как раз благодаря белому меху. А ещё зимой он становится более густым и длинным, что спасает зверька от лютых морозов.





Зайцы в Тункинском национальном парке готовятся к зиме. Как пояснили на официальной странице резервата во «ВКонтакте», специального периода для этого у них фактически нет.