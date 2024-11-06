Ещё две собаки из Улан-Удэ подались на чужбину



Бездомные животные из Бурятии мигрируют за бугор. Недавно в местном фонде помощи животным «Собака счастья» рассказали, что двое его подопечных по кличкам Бадди и Лаки отправились в Швейцарию. До этого туда переехали ещё несколько четвероногих.



- Мы отправили в Швейцарию уже немало собак, но просто сияем от счастья каждый раз, когда мы видим их приветы из дома, – сообщили на официальной странице организации во «ВКонтакте». – Да, это непросто. Приходится очень тщательно подбирать собачек. Часы переговоров, обсуждений, проверка всех на здоровье, поведенческие особенности, отношение к кошкам, детям, другим собакам, навыки туалета, хождения на поводке...







- Мы отправили в Швейцарию уже немало собак, но просто сияем от счастья каждый раз, когда мы видим их приветы из дома, – сообщили на официальной странице организации во «ВКонтакте». – Да, это непросто. Приходится очень тщательно подбирать собачек. Часы переговоров, обсуждений, проверка всех на здоровье, поведенческие особенности, отношение к кошкам, детям, другим собакам, навыки туалета, хождения на поводке...



Волонтёры оплачивают подопечным проезд до Москвы, а некоторым – и дорогу за границу. «Но это того стоит», – добавили зоозащитники.





По их словам, сейчас с пристроем животных «всё очень плохо».



- Ответственных и адекватных людей чудовищно мало. То вольер метр на метр, то кормить костями и редькой, по их мнению, нормально, то возьмут и не кормят потом. Ужас, правда. Мы не отдаём животных кому попало и в итоге «обрастаем ими», – заявили в фонде.







