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Пожарным в Братском районе Иркутской области три месяца не платят зарплату

Пожарным в Братском районе Иркутской области три месяца не платят зарплату
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Прокуратура начала проверку

В селе Кузнецовка Братского района Иркутской области сотрудникам пожарной охраны больше трёх месяцев не платят зарплату. О проблеме местные жители написали в чате губернатора Игоря Кобзева под одним из его постов.

- На сегодняшний день, 1 ноября, не выплачивается заработная плата по договорам, люди не получили свою зарплату ещё даже за август. А это работники пожарной охраны, работники котельной и не только. Кормят одними обещаниями и предложениями ещё потерпеть, а сколько ещё? Нельзя обещаниями накормить детей и их родителей. Нельзя уже терпеть, когда на улице наступает зима. У людей есть какие-то потребности, кредиты, оплаты за электроэнергию, - говорится в сообщении.

На ситуацию отреагировали в региональном министерстве труда и занятости. В ведомстве подчеркнули, что «такие действия работодателя недопустимы» и пообещали взять вопрос в работу.

2 ноября в администрации Братского района прокомментировали, что задержка зарплаты связана «с острым дефицитом бюджетных средств». Здесь заверили, что постараются решить проблему в ближайшее время.

- Оплата за август будет произведена 2 ноября 2024 года, за сентябрь – в ближайшее время, при поступлении средств на счёт администрации Кузнецовского сельского поселения, - сказано в сообщении.

Сегодня, 6 ноября, прокуратура Братского района организовала проверку по сообщениям о задержке заработной платы сотрудникам пожарной охраны в селе Кузнецовка.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению трудового законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе направленные на защиту прав граждан на получение компенсации за несвоевременную выплату заработной платы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

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