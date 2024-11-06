В Бурятии экс-сотрудница почты раскошелилась за преступление на 218 тысяч

Ей даже пришлось запретить выезд из России
С жительницы Бурятии взыскали ущерб за преступление. Против женщины, которая возглавляла районное отделение почтовой связи, возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата с использованием служебного положения»).
Как выяснилось, сельчанка из корыстных побуждений систематически похищала вверенные ей товарно-материальные ценности. Экс-сотрудницу почты признали виновной и дали ей три года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. А ещё обязали возместить 218 тысяч рублей.
Исполнительный для принудительного взыскания этой суммы поступил в УФССП по Бурятии. На банковские счета женщины наложили арест, а её саму ограничили в праве на выезд за пределы России. Это возымело эффект. Все деньги уже перечислили взыскателю.
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