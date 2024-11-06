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Пулевики Бурятии успешно выступают на первенстве ДФО

Пулевики Бурятии успешно выступают на первенстве ДФО
Общество,  Фото:ЦСП РБ
Соревнования для спортсменов стали «домашними»

Со 2 по 10 ноября в Улан-Удэ проходят первенство Дальневосточного федерального округа и всероссийские соревнования по пулевой стрельбе памяти выдающегося конструктора спортивного оружия, заслуженного тренера СССР, заслуженного мастера спорта Ефима Хайдурова. В соревнованиях участвуют 91 спортсмен из Амурской и Сахалинской областей, Якутии и Бурятии.

Как сообщили в центре спортивной подготовки РБ, пулевики Бурятии показали хорошие результаты в первые дни турниров.

Всероссийские соревнования памяти Е.Л. Хайдурова

Упражнение «ВП-ПС» (пневматическая винтовка, пара смешанная)
2 место - Ситдикова Ева и Балганов Артур
3 место - Гудеева Маргарита и Степанов Роман

Упражнение «ПП-ПС» (пневматический пистолет, пара смешанная)
3 место - Белобородова Арина и Цыденешиев Жаргал
3 место - Белановская Елена и Яковлев Владислав

Первенство ДФО

Упражнение «ВП-60» (пневматическая винтовка)
1 место - Гудеева Маргарита
2 место - Томина Светлана
3 место - Балданова Сарюна

Упражнение «ВП-40» (пневматическая винтовка)
2 место - Ситдикова Ева

Малокалиберный пистолет. Упражнение «ММП-40»
1 место - Миронов Данила
2 место - Марказов Данил
3 место - Костюнин Степан

Малокалиберный пистолет.-Упражнение «МПП-30»
1 место - Белобородова Арина

Упражнение «ВП-40»
2 место - Кутепов Сергей
3 место - Катеринин Александр

Упражнение «ВП-40»
2 место - Степанов Роман
3 место - Балганов Артур

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия первенство ДФО пулевая стрельба спорт

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