Пулевики Бурятии успешно выступают на первенстве ДФО

Со 2 по 10 ноября в Улан-Удэ проходят первенство Дальневосточного федерального округа и всероссийские соревнования по пулевой стрельбе памяти выдающегося конструктора спортивного оружия, заслуженного тренера СССР, заслуженного мастера спорта Ефима Хайдурова. В соревнованиях участвуют 91 спортсмен из Амурской и Сахалинской областей, Якутии и Бурятии.Как сообщили в центре спортивной подготовки РБ, пулевики Бурятии показали хорошие результаты в первые дни турниров.2 место - Ситдикова Ева и Балганов Артур3 место - Гудеева Маргарита и Степанов Роман3 место - Белобородова Арина и Цыденешиев Жаргал3 место - Белановская Елена и Яковлев Владислав1 место - Гудеева Маргарита2 место - Томина Светлана3 место - Балданова Сарюна2 место - Ситдикова Ева1 место - Миронов Данила2 место - Марказов Данил3 место - Костюнин Степан1 место - Белобородова Арина2 место - Кутепов Сергей3 место - Катеринин Александр2 место - Степанов Роман3 место - Балганов Артур