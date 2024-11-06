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Улан-удэнец отмечает 100-летний юбилей

Улан-удэнец отмечает 100-летний юбилей
Общество,  Фото:предоставлено ЛВРЗ
Ринчин Очирович является тружеником тыла

100 лет исполнилось жителю Улан-Удэ, труженику тыла Ринчину Очировичу Ламажапову.

Он родился в улусе Яригто Баргузинского района. Когда ему было девять лет, умерла его мама. В 1943 году погиб и отец.

В 17 лет начал трудиться на ЛВРЗ в должности слесаря вагонного комбината

- До общежития надо идти три километра. Туда придёшь, а там, зайдёшь, в комнате одни опилки валяются, матрасов нету, подушки нет, одеяла нет. Что в доме тут делать? Не стал больше ходить. Так что прямо на заводе спал на трубах, - рассказывал ранее Ринчин Ламажапов в интервью ГТРК «Бурятия».

Вместе с остальными приближал час победы. Также активно участвовал в общественной жизни, был комсомольцем, а позже и комсоргом,

После окончания войны служил в Краснознаменной Амурской флотилии. Затем вернулся в Улан-Удэ, женился и снова трудился на ЛВРЗ. На заводе он проработал 45 лет.

В марте 2020 года полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев вручил ему юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

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