Улан-удэнец отмечает 100-летний юбилей

100 лет исполнилось жителю Улан-Удэ, труженику тыла Ринчину Очировичу Ламажапову.Он родился в улусе Яригто Баргузинского района. Когда ему было девять лет, умерла его мама. В 1943 году погиб и отец.В 17 лет начал трудиться на ЛВРЗ в должности слесаря вагонного комбината- До общежития надо идти три километра. Туда придёшь, а там, зайдёшь, в комнате одни опилки валяются, матрасов нету, подушки нет, одеяла нет. Что в доме тут делать? Не стал больше ходить. Так что прямо на заводе спал на трубах, - рассказывал ранее Ринчин Ламажапов в интервью ГТРК «Бурятия».Вместе с остальными приближал час победы. Также активно участвовал в общественной жизни, был комсомольцем, а позже и комсоргом,После окончания войны служил в Краснознаменной Амурской флотилии. Затем вернулся в Улан-Удэ, женился и снова трудился на ЛВРЗ. На заводе он проработал 45 лет.В марте 2020 года полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев вручил ему юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».