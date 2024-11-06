Шахматист из Бурятии стал победителем мирового блиц-турнира

Соревнования прошли в рамках первенства мира
В Бразилии проходит первенство мира по шахматам среди юношей и девушек. В рамках соревнований состоялся открытый блиц-турнир «World blitz tournament» с участием сильнейших молодых шахматистов планеты.
С результатом 8 очков из 9 возможных золотую медаль завоевал международный мастер из Бурятии Эрдэм Хубукшанов. По дополнительным показателям серебро выиграл международный гроссмейстер из Канады Шоун Родригу, также набравший 8 очков из 9, но, уступивший в личной встрече Эрдэму. На третьем месте, с результатом 7,5 из 9, расположился международный мастер из Австрии Георг Фроевис. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.
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