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В Бурятии опровергли информацию о «технической» воде из колонки

В Бурятии опровергли информацию о «технической» воде из колонки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Люди потребовали организовать для них подвоз

В окинском улусе Сорок пожаловались на качество воды. Местные жители заявили в группе «Ока-инфо.24/7», что берут её из водоколонки в населённом пункте, но она якобы техническая.

- Используем для питья, потому что другой нет. Там даже нет фильтра, кажется, – подчеркнули сельчане.

Люди потребовали организовать для них подвоз. В административно-хозяйственном отделе райадминистрации отметили, что во всём муниципальном образовании только одна водовозка, на которой воду доставляют в райцентр – Орлик. Из-за удалённости в Сорок водитель машины не будет успевать физически.

Власти уточнили: брать воду из колонки можно без опаски – она не техническая, а питьевая. Это подтвердили и в местном центре гигиены и эпидемиологии.

вода жалобы

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