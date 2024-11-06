В Бурятии опровергли информацию о «технической» воде из колонки



В окинском улусе Сорок пожаловались на качество воды. Местные жители заявили в группе «Ока-инфо.24/7», что берут её из водоколонки в населённом пункте, но она якобы техническая.



- Используем для питья, потому что другой нет. Там даже нет фильтра, кажется, – подчеркнули сельчане.



Люди потребовали организовать для них подвоз. В административно-хозяйственном отделе райадминистрации отметили, что во всём муниципальном образовании только одна водовозка, на которой воду доставляют в райцентр – Орлик. Из-за удалённости в Сорок водитель машины не будет успевать физически.



Власти уточнили: брать воду из колонки можно без опаски – она не техническая, а питьевая. Это подтвердили и в местном центре гигиены и эпидемиологии.



