В Бурятии Роспотребнадзор рассказал о питании для укрепления зубов

Чтобы сохранить зубы здоровыми, нужна не только гигиена полости рта, но и правильное питание.Лучшие друзья зубов – фтор и кальций. Источники фтора – рыба (скумбрия, минтай, треска, лосось, камбала и другие), грецкие орехи, хлеб из муки грубого помола и чай. Кальцием богаты миндаль, фасоль и соя, кунжут, изюм, курага и другие сухофрукты, зелёные овощи (капуста, салат, особенно укроп, петрушка, щавель).- Но самый известный источник кальция – это, конечно, молочные продукты. Однако не все они хороши для зубов. От сладких молочных коктейлей и мороженого вреда, пожалуй, будет больше, чем пользы. Во-первых, они содержат сахар, который портит зубы. Во-вторых, сахар, как и соль, мешает усвоению кальция. Самый полезный из молочных продуктов – сыр, особенно его твердые сорта. Они богаты казеином и фосфатами, которые восстанавливают зубную эмаль. Кстати, кальций, так необходимый для зубов, активно выводится из организма под воздействием кофеина, алкоголя и табака, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.Зубам также нужны железо и витамин B12, недостаток которого может вызвать утончение слоя слизистой, приводящее к появлению язв и воспалению языка. Источником железа и витамина B12 служит мясо. Витамин С, которым богаты апельсины и болгарский перец, стимулирует обменные процессы. Недостаток витамина С может вызвать всем известную цингу, при которой кровоточат десны и выпадают зубы.- Все перечисленные полезные продукты окажут положительное воздействие не только на ваши зубы, но и на весь организм в целом. Употребляйте их регулярно – и вы получите нужный объём витаминов и минералов, необходимых для хорошего самочувствия, - отметили в управлении.Кроме того, зубам требуется нагрузка. Её обеспечивают грубоволокнистые продукты. Грубая пища поддерживает здоровье дёсен и связок, закрепляющих в них зубы, и стимулирует нормальное кровоснабжение. Конечно, жилистое мясо создаст большую жевательную нагрузку, но гораздо полезнее овощи и фрукты, такие как редис или морковь. Их твёрдые волокна очищают зубы и массируют десны не хуже зубной щетки.Бактерии, живущие во рту и вызывающие кариес, используют для роста и размножения сахара. Чем больше сладкой и содержащей крахмал пищи мы употребляем, тем быстрее идёт процесс. Доступнее всего для бактерий рафинированный сахар, который содержат кондитерские изделия: конфеты, шоколад, сдобные булочки, сладкие жвачки и напитки. У сладких блюд есть ещё один недостаток – они мягкие и не дают жевательной нагрузки. В качестве сладостей лучше есть сухофрукты.Некоторые продукты содержат кислоту, которая разрушает эмаль. Опаснее всего газированные напитки. При частом употреблении они могут вызвать некариесное разрушение поверхности зубов, то есть эмаль разъедает кислота, а не бактерии. К такому же эффекту могут привести кислые фруктовые соки и цитрусовые в больших количествах.Для эмали зубов вредна очень холодная или горячая пища. Ещё вреднее – резкий перепад температур (горячий кофе с мороженым или холодной водой). От этого могут образоваться микротрещины.