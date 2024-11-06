Ансамбль из Бурятии получил гран-при международного фестиваля

В Казани завершился международный конкурс-фестиваль хореографического искусства «Grand festival. Суперфинал». От Бурятии в фестивале принял участие базовый ансамбль республиканского центра народного творчества, образцовый ансамбль народного танца «Булжамуур». В фестивале приняли участие 37 человек из коллектива – младшая и средняя группы от 8 до 14 лет.Отборочный тур конкурса проходил в онлайн-формате. По условиям конкурса предварительно номера участников отбирает экспертная комиссия, а лауреатов и гран-призёров конкурса приглашают на суперфинал в оффлайн-режиме. В этом году в нём участвовали 83 коллектива и более 2 000 участников.В суперфинале «Булжамуур» представил шесть хореографических композиций, в числе которых как известные номера: «Байкальские нерпочки», «Закружили», «Наша полянка», «Весенняя степь», «Чарующие лепестки лотоса», так и премьерные – постановка «Танцующая богиня Янжима» была впервые презентована на концерте в честь 40-летнего юбилея образцового коллектива в этом году.По результатам фестиваля все шесть постановок были удостоены дипломов лауреатов I степени. Кроме этого, ансамбль народного танца «Булжамуур» получил гран-при и грант в размере 75 тысяч рублей. По словам руководителей коллектива, полученные средства пойдут в фонд ансамбля и будут потрачены на новые постановки.Как напомнили в РЦНТ, «Булжамуур» уже принимал участие в этом конкурсе несколько раз. В прошлом году ансамбль участвовал в суперфинале с несколькими номерами и стал победителем.