В Улан-Удэ установили более 1500 светильников

А на Сиреневом бульваре появилась 21 святящаяся птица
В столице Бурятии в этом году стало ярче. Только с начала 2024-го сотрудники МБУ «Горсвет» установили в городе 1531 светильник.
На улице Октябрьская по проекту «Народный Бюджет» обустроили 43 световых консоли. Светящиеся конструкции в виде птиц украсили сквер Сиреневый. А ещё в Улан-Удэ провели 149 мероприятий по устройству сетей наружного освещения.
В праздники на площади Советов транслируют красочные тематические лазерные шоу, а телебашня на улице Бабушкина сияет тысячами огней. Кроме того, в городе подсвечивают 25 памятников и скульптурных композиций.
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