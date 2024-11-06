06 ноября

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Большую Байкальскую тропу проверили на категорию сложности

Большую Байкальскую тропу проверили на категорию сложности
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
По новому законодательству маршрут мог требовать специального сопровождения

Маршрут «Большая Байкальская тропа – 1» на западном берегу Байкала – один из самых популярных у посетителей Прибайкальского национального парка в Иркутской области. В постпандемийное время число тех, кто желает пройтись по всем 50 километрам или отдельным участкам приближается к 20 000 в год.

- Такая востребованность обязывают обустраивать маршрут, следить за его состоянием, а вкупе с недавними изменениями в российском туристическом законодательстве, — обязательно определить его вид и категорию сложности. От этого будет зависеть важное обстоятельство: требуется ли посетителям маршрута специальное сопровождение, нужен ли инструктор-проводник на ББТ? – отметили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Ответ на данный вопрос накануне дали сотрудники учреждения и представители федерации спортивного туризма Иркутской области. Специалисты обследовали несколько участков побережья, которые могут быть труднопреодолимыми в отдельные сезоны года или затруднительными для новичков. Особого внимания в ходе поездки удостоились осыпь у пади малой Кадильной, окрестности утёса Чаячьего, уклон между падями Смородовой и Средней в обход скалистого берега и некоторые другие. Осмотру подвергся также отрезок маршрута «Бакланий камень — деревня Бугульдейка», проходящий вдоль воды по крутому скально-лесистому склону – там, где осыпь омывается водой в случае волнения Байкала и при отрицательных температурах покрыта льдом, а также участок от бухты Сенной до бухты Долгой.

Участники объезда в каждом случае прошли пешком по скальным глыбам, зафиксировали количество поваленных деревьев и наличие осыпей, оценили риск камнепадов и состояние галечных пляжей. На основании анализа полученной информации было составлено экспертное заключение: ни один из обследованных участков «… категории трудности не имеет, категории сложности не имеет. Специального сопровождения инструктором-проводником не требует».

Дополнительно специалисты федерации спортивного туризма Иркутской области дали рекомендации по снаряжению для посетителей Большой Байкальской тропы. Среди самых распространённых — трекинговая обувь с защитой голеностопа, с хорошим протектором на нескользкой подошве и защитой от намокания. Влагостойкость требуется и от одежды, ведь погода на Байкале может измениться стремительно. Ещё туристам рекомендуют в тёплый сезон не пренебрегать дождевиком, непромокаемой накидкой на рюкзак, трекинговыми палками и перчатками.

А сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» напомнили одно из важных правил безопасности и соблюдения правил посещения в национальном парке – не отклоняться от маршрута.

Иркутская область туризм тропа экологическая тропа

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