В райцентре Бурятии завершают благоустройство парка

Выполнено 80% работ по проекту благоустройства парка «Путь ветра» в селе Кырен Тункинского района Бурятии. Он стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов.Как сообщает администрация Тункинского района, сдача объекта запланирована на декабрь.- При проектировании парка совместно с жителями села Кырен была раскрыта тема бурятских легенд и придумана собственная легенда про парк, которая легла в основу концепции и стала ключевым мотивом и уникальным малым архитектурным формам. Главным арт-объектом стал «Попутный ветер» – квинтэссенция элементов культурной ритуальной идентичности бурятского народа: хадак, хурдэ, сэргэ, — отметил заместитель главы по инфраструктуре Александр Пахахинов.Концепция благоустройства направлена на создание современного общественного пространства для отдыха и культурных мероприятий.- Легенда о ласковом степном ветре, скачущем на коне, который нашептал на ухо кочевнику заветные слова и тот пустился в путь. Так они вместе доехали до красивой долины и обосновали в ней парк. С тех пор попутный ветер обитает в парке и ждёт любого странника, чтобы пожелать ему хорошей дороги, — добавил Александр Пахахинов.Парк включает амфитеатр, зоны отдыха и спортивные площадки.- Беседка – это центр притяжения для посетителей парка, я называю её сердцем этого пространства. Здесь молодые пары будут встречаться, проводить время вместе, а мамы с детьми смогут гулять, наслаждаясь свежим воздухом и красотой природы, - поделился прораб Ширап Халудоров.