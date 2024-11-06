06 ноября

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В райцентре Бурятии завершают благоустройство парка

В райцентре Бурятии завершают благоустройство парка
Общество,  Фото:администрация Тункинского района
Сдачу объекта планируют в декабре

Выполнено 80% работ по проекту благоустройства парка «Путь ветра» в селе Кырен Тункинского района Бурятии. Он стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов.

Как сообщает администрация Тункинского района, сдача объекта запланирована на декабрь.

- При проектировании парка совместно с жителями села Кырен была раскрыта тема бурятских легенд и придумана собственная легенда про парк, которая легла в основу концепции и стала ключевым мотивом и уникальным малым архитектурным формам. Главным арт-объектом стал «Попутный ветер» – квинтэссенция элементов культурной ритуальной идентичности бурятского народа: хадак, хурдэ, сэргэ, — отметил заместитель главы по инфраструктуре Александр Пахахинов.

Концепция благоустройства направлена на создание современного общественного пространства для отдыха и культурных мероприятий.

- Легенда о ласковом степном ветре, скачущем на коне, который нашептал на ухо кочевнику заветные слова и тот пустился в путь. Так они вместе доехали до красивой долины и обосновали в ней парк. С тех пор попутный ветер обитает в парке и ждёт любого странника, чтобы пожелать ему хорошей дороги, — добавил Александр Пахахинов.

Парк включает амфитеатр, зоны отдыха и спортивные площадки.

- Беседка – это центр притяжения для посетителей парка, я называю её сердцем этого пространства. Здесь молодые пары будут встречаться, проводить время вместе, а мамы с детьми смогут гулять, наслаждаясь свежим воздухом и красотой природы, - поделился прораб Ширап Халудоров.

Бурятия Тункинский район благоустройство парки отдыха

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