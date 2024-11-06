В Улан-Удэ на 25 тысяч рублей оштрафовали конкурсного управляющего

В Улан-Удэ конкурсный управляющий привлечён к административной ответственности за нарушение закона о банкротстве, сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.- Прокуратура Железнодорожного района выявила нарушения законодательства в деятельности конкурсного управляющего сталелитейного предприятия, которое находится в состоянии банкротства. Установлено, что в мае 2018 года арбитражным судом для проведения процедуры банкротства юридического лица назначен конкурсный управляющий. Вопреки требованиям федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» управляющий произвёл перечисление вознаграждения за свои услуги в размере более 8,6 млн рублей на личный банковский счёт в отсутствие соответствующего определения суда, - говорится в сообщении.Прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ «Неисполнение арбитражным управляющим своих обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве)». Решением Арбитражного суда республики назначен штраф в сумме 25 тысяч рублей.