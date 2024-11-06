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В Иркутской области почётный знак получат 22 многодетные матери

В Иркутской области почётный знак получат 22 многодетные матери
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Завершился конкурс на присвоение почётного знака региона «Материнская слава»

В 2024 году почётным знаком «Материнская слава» наградят 22 многодетные женщины Иркутской области. Распоряжение о награждении подписал губернатор региона.

Награды удостоены многодетные матери из Иркутска, Зимы, Братска, Усть-Илимска, Осинского, Ольхонского, Куйтунского, Аларского, Нукутского, Качугского, Тайшетского, Слюдянского, Боханского и Братского районов.

Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, в регионе почётный знак «Материнская слава» учреждён в 2008 году. За это время его удостоены 236 многодетных женщин.

В 2024 году документы на участие в конкурсе на присвоение почётного знака Иркутской области «Материнская слава» представили 78 многодетных матерей. 22 из них, набравшие наибольшее количество баллов, получат награду в преддверии Дня матери.
Иркутская область награждение

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