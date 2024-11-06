В Иркутской области почётный знак получат 22 многодетные матери

В 2024 году почётным знаком «Материнская слава» наградят 22 многодетные женщины Иркутской области. Распоряжение о награждении подписал губернатор региона.Награды удостоены многодетные матери из Иркутска, Зимы, Братска, Усть-Илимска, Осинского, Ольхонского, Куйтунского, Аларского, Нукутского, Качугского, Тайшетского, Слюдянского, Боханского и Братского районов.Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, в регионе почётный знак «Материнская слава» учреждён в 2008 году. За это время его удостоены 236 многодетных женщин.В 2024 году документы на участие в конкурсе на присвоение почётного знака Иркутской области «Материнская слава» представили 78 многодетных матерей. 22 из них, набравшие наибольшее количество баллов, получат награду в преддверии Дня матери.