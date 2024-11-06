Школьники Иркутской области будут изучать иркутсковедение

Скоро во всех школах Иркутска появится учебное пособие (возрастное ограничение: 6+) по предмету «Иркутсковедение». Издание, работа над которым велась в течение двух лет, представили накануне широкой общественности на церемонии награждения почётным знаком «Активный гражданин Иркутска».
Авторы пособия – профессора иркутских вузов, учителя города, историки, Иркутское региональное отделение Российского военно-исторического общества. Книгу презентовал её главный редактор, доктор исторических наук, профессор Станислав Гольдфарб.
Для учителей собрано более 550 страниц материала, на основе которого они будут проводить уроки. На занятиях ребята узнают о древней жизни в Сибири, об освоении Ангары, о байкальских промыслах, о присоединении Прибайкалья к Русскому государству, появлении острога и многом-многом другом. Вместе с пособием также разработано шесть рабочих тетрадей для учеников 5-10 классов.
Это только первая часть двухтомника. Вторая будет посвящена советскому периоду и современности. Сегодня уже есть черновой вариант книги, и предполагается, что она выйдет в свет через год.
- Пользуясь случаем, пригласили губернатора области Игоря Кобзева вступить в состав редколлегии, которая будет отвечать за выпуск этого издания. Игорь Иванович согласился, - рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов.
Возрастное ограничение: 6+.