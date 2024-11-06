Школьники Иркутской области будут изучать иркутсковедение

Скоро во всех школах Иркутска появится учебное пособие (возрастное ограничение: 6+) по предмету «Иркутсковедение». Издание, работа над которым велась в течение двух лет, представили накануне широкой общественности на церемонии награждения почётным знаком «Активный гражданин Иркутска».Авторы пособия – профессора иркутских вузов, учителя города, историки, Иркутское региональное отделение Российского военно-исторического общества. Книгу презентовал её главный редактор, доктор исторических наук, профессор Станислав Гольдфарб.Для учителей собрано более 550 страниц материала, на основе которого они будут проводить уроки. На занятиях ребята узнают о древней жизни в Сибири, об освоении Ангары, о байкальских промыслах, о присоединении Прибайкалья к Русскому государству, появлении острога и многом-многом другом. Вместе с пособием также разработано шесть рабочих тетрадей для учеников 5-10 классов.Это только первая часть двухтомника. Вторая будет посвящена советскому периоду и современности. Сегодня уже есть черновой вариант книги, и предполагается, что она выйдет в свет через год.- Пользуясь случаем, пригласили губернатора области Игоря Кобзева вступить в состав редколлегии, которая будет отвечать за выпуск этого издания. Игорь Иванович согласился, - рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов.