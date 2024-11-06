В райцентре Бурятии стартовал всероссийский боксёрский турнир

Соревнования проводятся в Иволгинске
5 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе райцентра Иволгинского района Бурятии стартовали всероссийские соревнования по боксу. Турнир посвящён памяти чемпиона СССР и мастера спорта международного класса Бориса Зориктуева.
Как сообщили в администрации района, бои пройдут по 9 ноября. В соревнованиях принимают участие 91 боксёр, сражающиеся в следующих весовых категориях: 44–46 кг, 48 кг, 50 кг, 52 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63 кг, 66 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг и свыше 80 кг.
Программа соревнований
6 ноября
14:00-18:00 – Предварительные бои
7 ноября
14:00-18:00 – Предварительные бои
8 ноября
14:00-18:00 – Полуфинальные бои
9 ноября
13:00-16:00 – Финальные бои
16:00-17:00 – Награждение победителей и призёров. Торжественное закрытие
Возрастное ограничение: 6+.
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