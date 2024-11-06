В районе Бурятии открылся музей спортивной славы

Мероприятие состоялось в рамках празднования юбилея Улекчинской средней школы
2 ноября Улекчинская средняя школа Закаменского района Бурятии отпраздновала свой вековой юбилей. Празднование знаменательной даты собрало более 300 человек, включая почётных гостей, выпускников, ветеранов и учащихся.
Кроме этого, в этот день состоялось открытие районного музея спортивной славы Закамны. Как отметили в администрации района, объект станет символом достижений и вдохновения для будущих поколений. Также все присутствующие стали свидетелями презентации песни «Музей Улекчина» в исполнении Этигэла Ажитова, которая добавила празднику особую атмосферу.
Участники юбилея смогли поучаствовать в мастер-классах, а также увидеть обновлённые кабинеты и коридоры школы. Торжественная часть тоже прошла в тёплой атмосфере: зрители увидели фильм о истории школы и насладились концертными номерами.
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