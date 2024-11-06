В районе Бурятии строят экологическую тропу

В Джидинском районе Бурятии продолжается второй этап строительства экологической тропы «Пещера на горе Сарбадуй» в местности Усть-Ичетуй.- Построена ещё одна беседка в национальном стиле. Ведётся обустройства тропы до самой пещеры, где по преданию жила огромная змея, - рассказал о проведённых работах председатель совета депутатов Борис Дымчиков.Как сообщили в администрации района, с апреля 2021 года пещера на горе Сарбадуй является особо охраняемым природным памятником Бурятии. Рядом с пещерой находятся плиточные могилы бронзового века и херексуры – захоронения тюркской знати.Природный объект уже стал местом притяжения туристов, и для удобства гостей в прошлом году начали возводить экологическую тропу. В реализации второго этапа благоустройства активное участие приняли студенты третьего курса Джидинского многопрофильного техникума.В будущем экологическая тропа «"Пещера на горе Сарбадуй» поможет регулировать рекреационную нагрузку на экосистему: уменьшит повреждение почвенно-растительного покрова уязвимых экосистем и снизит фактор беспокойства животных. Ещё одной важной задачей организации экотропы является-воспитание у человека культуры и бережного отношения к природе.