06 ноября

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В районе Бурятии строят экологическую тропу

В районе Бурятии строят экологическую тропу
Общество,  Фото:администрация Джидинского района
Работы второго этапа ведутся в местности Усть-Ичетуй

В Джидинском районе Бурятии продолжается второй этап строительства экологической тропы «Пещера на горе Сарбадуй» в местности Усть-Ичетуй.

- Построена ещё одна беседка в национальном стиле. Ведётся обустройства тропы до самой пещеры, где по преданию жила огромная змея, - рассказал о проведённых работах председатель совета депутатов Борис Дымчиков.

Как сообщили в администрации района, с апреля 2021 года пещера на горе Сарбадуй является особо охраняемым природным памятником Бурятии. Рядом с пещерой находятся плиточные могилы бронзового века и херексуры – захоронения тюркской знати.

Природный объект уже стал местом притяжения туристов, и для удобства гостей в прошлом году начали возводить экологическую тропу. В реализации второго этапа благоустройства активное участие приняли студенты третьего курса Джидинского многопрофильного техникума.

В будущем экологическая тропа «"Пещера на горе Сарбадуй» поможет регулировать рекреационную нагрузку на экосистему: уменьшит повреждение почвенно-растительного покрова уязвимых экосистем и снизит фактор беспокойства животных. Ещё одной важной задачей организации экотропы является-воспитание у человека культуры и бережного отношения к природе.
Бурятия Джидинский район тропа

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