В Бурятии более 1300 семей забрали остатки маткапитала



Обращение рассмотрят в течение 10 рабочих дней и после одобрения ещё через пять средства перечислят на указанный счёт.



- Обратиться за получением неиспользованного остатком, размер которого – менее 10 тысяч рублей, жители республики могут независимо от возраста ребёнка и материального положения семьи, – подчеркнул управляющий ОСФР в РБ Климентий Шомоев.



В 2024 году размер маткапитала за первенца составляет 630 380 рублей. При рождении второго малыша семья получает доплату в 202 643 рубля. Если до появления второго или любого следующего ребёнка права на материнский капитал не было, супруги имеют право на государственную поддержку размером в 833 024 рубля.



Со всеми интересующими вопросами можно обратиться в единый контакт-центр соцфонда по номеру 8-800-1-000-00-1. Он бесплатный и круглосуточный. Региональные операторы, которые консультируют с предоставлением персональных данных, работают с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:30.

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Первое условие – чтобы остаток не превышал 10 тысяч рублей. Второе – чтобы были завершены все остальные пособия – например, на ребёнка до трёх лет. Оформить заявление на получение единовременной выплаты предлагают на портале Госуслуг, перейдя по ссылке https://www.gosuslugi.ru/600121/1/form или в отделении клиентской службы отделения социального фонда России (ОСФР) по Бурятии.