Улан-Удэ принимал чемпионат по оказанию первой помощи

В Улан-Удэ прошёл чемпионат по оказанию первой помощи, в котором приняли участие 22 команды Бурятии. Это мероприятие собрало вокруг себя молодых участников, желающих проявить свои знания и навыки в критических ситуациях.В первом этапе участники показали свои теоретические знания. Во втором и третьем этапе команды столкнулись с реальными ситуационными задачами, требующими проявления не только знаний, но и умения быстро принимать решения.Как сообщили в министерстве образования и науки РБ, победителями чемпионата стали:1-е место — Заиграевский район;2-е место — Еравнинский район;3-е место — Баргузинский район.