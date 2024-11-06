Улан-Удэ принимал чемпионат по оказанию первой помощи

Победительницей стала команда Заиграевского района
В Улан-Удэ прошёл чемпионат по оказанию первой помощи, в котором приняли участие 22 команды Бурятии. Это мероприятие собрало вокруг себя молодых участников, желающих проявить свои знания и навыки в критических ситуациях.
В первом этапе участники показали свои теоретические знания. Во втором и третьем этапе команды столкнулись с реальными ситуационными задачами, требующими проявления не только знаний, но и умения быстро принимать решения.
Как сообщили в министерстве образования и науки РБ, победителями чемпионата стали:
1-е место — Заиграевский район;
2-е место — Еравнинский район;
3-е место — Баргузинский район.
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