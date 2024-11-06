06 ноября

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Соцучреждения Бурятии встретили почти 500 бойцов СВО

Соцучреждения Бурятии встретили почти 500 бойцов СВО
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Приветствовать земляков, прибывших в отпуск, они будут до конца этой недели

В День народного единства в международном аэропорту «Байкал» города Улан-Удэ сотрудники реабилитационного центра «Светлый» торжественно встречали военнослужащих участников СВО, прибывших в долгожданный отпуск домой.

- Педагоги поздравили земляков с прибытием на Родину и пожелали хорошо отдохнуть и набраться сил. В музыкальном сопровождении каждому военному, в знак признания и благодарности преподнесли хадак. От детей реабилитационного центра, своими руками были приготовлены открытки, которые мои коллеги торжественно вручили своим героям, - рассказала директор учреждения Елена Мироманова.

Как напомнили в министерстве социальной защиты населения РБ, в республике сложилась традиция встречать в аэропорту Улан-Удэ земляков, прибывших в Бурятию из зоны специальной военной операции в долгожданный отпуск. Такое решение было принято на уровне регионального правительства.

- Так в июне вместе с родственниками и друзьями сотрудники учреждений Минсоцзащиты республики: центра «Малышок», дома-интерната «Журавушка», дома ребёнка «Аистёнок», республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, пансионата «Нарата», комплексного центра «Доверие» и РГУ «Центр социальной поддержки населения» встретили более 200 наших воинов. С начала года – свыше 400 защитников Отечества, - напомнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - В эти дни, 4 и 5 ноября, в аэропорту наших более 60 бойцов уже встретили сотрудники центра «Светлый» и пансионата «Нарата». До конца недели воинов Бурятии будут приветствовать сотрудники других учреждений Минсоцзащиты республики. Ребята благодарят за такой тёплый и радушный приём. Они, без преувеличения – наши герои! По бурятскому обычаю им вручают хадаки и организуют трансфер до пл. Советов, если они нуждаются в этом.

Министр напомнила, что в республике действуют созданные структуры по поддержке участников СВО и членов их семей. Благодаря межведомственному взаимодействию им оказывается помощь и содействие по разным направлениям.

Бурятия СВО социальные учреждения

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