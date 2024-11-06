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В улан-удэнской колонии за день поженились сразу три пары

В улан-удэнской колонии за день поженились сразу три пары
Общество,  Фото:УФСИН
Бракосочетание им устроили в комнате для длительных свиданий

Недавно в исправительной колонии строгого режима № 2 в Улан-Удэ состоялась тройная свадьба. Как сообщили в УФСИН по Бурятии, сразу три пары связали себя узами брака.

Церемония прошла в тёплой атмосфере. Её устроили в комнате для длительных свиданий. После молодожёнам дали возможность провести время наедине.
 
Само бракосочетание в стенах ИК направлено на восстановление социальных связей осуждённых с их родными и близкими, пояснили в ведомстве. Они способствуют улучшению психологического состояния заключённых и помогают им осознать важность соблюдения закона и возвращения к нормальной жизни после освобождения.
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