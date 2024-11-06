В Улан-Удэ частично отключат свет

Сегодня, 6 ноября, в Улан-Удэ будет произведено частичное отключение электроэнергии. Об этом сообщает администрация Октябрьского района города со ссылкой на телефонограмму ПАО «Россети Сибирь».С 10:00 до 16:00 света не будет по адресам:- ул. Барнаульская, 53-168; ул. Волховская, 1-12; ул. Дальневосточная, 78-150, 150а; ул. К. Цеткин, 56-144; ул. Р. Люксембург, 44-123; ул. Звенигородская, 1-51, 101; ул. Северная, 48-154; ул. Манская, 1-25; ул. Груздева, 113; ул. Боевая, 12-16, ул. Полковая, 3-12; ул. Полковая, проезд 1, 2; пер. Барнаульский, 1-65; центр защиты леса по ул. Северная, 133; котельная центра защиты леса; котельная по ул. Северная, 92; ООО «Роксан»; МРОШ «Тэнгэри»; ООО «Пульс Радио»; ОАО «МТС»; ТРК «Два кита».