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Пенсионер из Бурятии отдал бойцам СВО инвалидную коляску

Пенсионер из Бурятии отдал бойцам СВО инвалидную коляску
Общество,  Фото:ОНФ
Она «совершила» настоящее путешествие через всю страну

Житель прибайкальского села Горячинск решил отдать инвалидную коляску участникам специальной военной операции. Он обратился для этого в региональное отделение Народного фронта.

Сама коляска была в хорошем состоянии. Она потребовалась в военном госпитале в Донецкой народной республике (ДНР) и совершила долгое путешествие. Сначала средство передвижения привезли в Улан-Удэ сотрудники Прибайкальского района. Затем оно продолжило свой путь в грузовой фуре с автомобилями и другими посылками до госпиталя в ДНР.
 
Общественники выразили уверенность, что дар пенсионера из Горячинска поможет в лечении и восстановлении бойцов. Поддержать их могут все желающие, передавав медикаменты и оборудование в Народный фронт либо перечислив любую посильную сумму в фонд «Всё для Победы!».
спецоперация на Украине ОНФ

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