Пенсионер из Бурятии отдал бойцам СВО инвалидную коляску



Житель прибайкальского села Горячинск решил отдать инвалидную коляску участникам специальной военной операции. Он обратился для этого в региональное отделение Народного фронта.



Сама коляска была в хорошем состоянии. Она потребовалась в военном госпитале в Донецкой народной республике (ДНР) и совершила долгое путешествие. Сначала средство передвижения привезли в Улан-Удэ сотрудники Прибайкальского района. Затем оно продолжило свой путь в грузовой фуре с автомобилями и другими посылками до госпиталя в ДНР.



Общественники выразили уверенность, что дар пенсионера из Горячинска поможет в лечении и восстановлении бойцов. Поддержать их могут все желающие, передавав медикаменты и оборудование в Народный фронт либо перечислив любую посильную сумму в фонд «Всё для Победы!».

