Пенсионер из Бурятии отдал бойцам СВО инвалидную коляску

Она «совершила» настоящее путешествие через всю страну
Житель прибайкальского села Горячинск решил отдать инвалидную коляску участникам специальной военной операции. Он обратился для этого в региональное отделение Народного фронта.
Сама коляска была в хорошем состоянии. Она потребовалась в военном госпитале в Донецкой народной республике (ДНР) и совершила долгое путешествие. Сначала средство передвижения привезли в Улан-Удэ сотрудники Прибайкальского района. Затем оно продолжило свой путь в грузовой фуре с автомобилями и другими посылками до госпиталя в ДНР.
Общественники выразили уверенность, что дар пенсионера из Горячинска поможет в лечении и восстановлении бойцов. Поддержать их могут все желающие, передавав медикаменты и оборудование в Народный фронт либо перечислив любую посильную сумму в фонд «Всё для Победы!».
Она «совершила» настоящее путешествие через всю страну
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