В Бурятии «управляшкам» устроили нагоняй за молчание



В Госстройжилнадзоре рассмотрели три административных дела за отсутствие ответа на обращения жильцов многоквартирных домов. Ими «обзавелись» управляющие компании, которые вопреки действующему законодательству не отреагировали на запросы люди в положенные сроки.



К примеру, женщина, проживающая в МКД на улице Жердева в Улан-Удэ, ещё в мае пыталась прояснить вопрос по сносу кладовой и, не дождавшись обратной связи, пожаловалась в надзорный орган.



Муниципальная жилинспекция провела проверку, которая показала, что собственнику дали устный ответ, а соблюдением правил пренебрегли и письменный не отправили. В такой же ситуации оказались двое других жильцов.



Всем организациям, обслуживающим их дома, сделали предупреждение. При повторном нарушении им уже грозит штраф. Для должностных лиц размер денежного наказания колеблется от 50 до 100, для юридических – от 150 до 250 тысяч рублей.



Согласно закону, отреагировать на запрос «управляшка» должна в течение 10 дней со дня его получения. Для обращений о приборах учёта, ресурсах и их качестве срок меньше – три дня.



- Права собственников при обращении в собственную УК должны быть защищены. Они являются заказчиками работ для управляющей организации и пренебрегать установленными правилами ответа на обращения недопустимо, – пояснил руководитель Госстройжилнадзора Николай Павлюк. – Такое нарушение законодательства может иметь серьёзные последствия для лицензиата. Следует постоянно работать с советом многоквартирного дома и выстраивать уважительный диалог с собственниками.



