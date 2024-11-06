В Улан-Удэ немного облегчили жизнь автомобилистам



В центре Улан-Удэ, где сейчас в рамках реализации мастер-плана реконструируют инженерные сети, засыпали траншеи и уложили твёрдое покрытие. Речь о ряде участков на улице Смолина. Передвигаться автомобилистам там теперь гораздо легче, рассказали накануне в МУ «Улан-Удэстройзаказчик».



В частности, близ улицы Бау Ямпилова расширили проезд и временно открыли полноценный для транспорта на остановке «Баня». Работы на этом участке возобновятся после нового года. Открыть планируют и проход для пешеходов по действовавшему ранее. Сделают это уже в ближайшее время после небольших восстановительных работ.





Масштабная реконструкция сетей центре города продлится и в 2025-ом, включая зиму и весну. Улан-удэнцам принесли извинения за неудобства и попросили их набраться терпения.

