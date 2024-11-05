Борцы Бурятии завоевали 11 наград в Бохане

В Усть-Ордынском Бурятском округе с 1 по 2 ноября прошёл II межрегиональный турнир по вольной борьбе. Соревнования были посвящены памяти тренера-преподавателя Владимира Сахарова. Впервые турнир был проведён в 2022 году.В этом году в Бохане было разыграно 12 комплектов наград. Также были учреждены призы по номинациям.Как сообщает федерация спортивной борьбы РБ, призёрами соревнований стали 11 спортсменов Бурятии. Золото турнира выиграл Алексей Бандеев из Улан-Удэ. Вторые места заняли Намжил Чимитов (Улан-Удэ), Амгалан Цыденжапов (Тунка), Илья Гармаев (Улан-Удэ), Булат Норсонов (Тунка) и Очир Цыденов (Улан-Удэ). Третьими были Сайхан Шалдушкеев (Тунка), Эрдэм Базаров (Ока), Андрей Тыргешкинов (Тунка), Ананда Дампилов (Тунка) и Вячеслав Бархалеев (Улан-Удэ).