Борцы Бурятии завоевали 11 наград в Бохане

У спортсменов республики 1 золотая, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей
В Усть-Ордынском Бурятском округе с 1 по 2 ноября прошёл II межрегиональный турнир по вольной борьбе. Соревнования были посвящены памяти тренера-преподавателя Владимира Сахарова. Впервые турнир был проведён в 2022 году.
В этом году в Бохане было разыграно 12 комплектов наград. Также были учреждены призы по номинациям.
Как сообщает федерация спортивной борьбы РБ, призёрами соревнований стали 11 спортсменов Бурятии. Золото турнира выиграл Алексей Бандеев из Улан-Удэ. Вторые места заняли Намжил Чимитов (Улан-Удэ), Амгалан Цыденжапов (Тунка), Илья Гармаев (Улан-Удэ), Булат Норсонов (Тунка) и Очир Цыденов (Улан-Удэ). Третьими были Сайхан Шалдушкеев (Тунка), Эрдэм Базаров (Ока), Андрей Тыргешкинов (Тунка), Ананда Дампилов (Тунка) и Вячеслав Бархалеев (Улан-Удэ).
Участок введут в эксплуатацию в следующем году
Стало известно о концепции новогоднего оформления муниципалитетов Забайкалья
Гран-при забрал дуэт из Курумканского района
В ней запретят сплошные рубки лесных насаждений
Благодаря мальчику было раскрыто преступление
Спортсменки заняли первое общекомандное место
В копилке сборной республики – золото, серебро и две бронзы
Соревнования проводились по пяти видам спорта
Присутствующие почтили память павших минутой молчания
Его отправили в республику из Омской области
На макете в парке разместят главные местные достопримечательности
А ещё на оживлённом участке наконец-то заработает светофор
На них скоро появится светодиодная сетка
ТГК-14 пришлось сделать им перерасчёт
Посылки для военнослужащих можно принести в администрации поселений района