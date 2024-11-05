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Борцы Бурятии завоевали 11 наград в Бохане

Борцы Бурятии завоевали 11 наград в Бохане
Общество,  Фото:федерация спортивной борьбы РБ
У спортсменов республики 1 золотая, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей

В Усть-Ордынском Бурятском округе с 1 по 2 ноября прошёл II межрегиональный турнир по вольной борьбе. Соревнования были посвящены памяти тренера-преподавателя Владимира Сахарова. Впервые турнир был проведён в 2022 году.

В этом году в Бохане было разыграно 12 комплектов наград. Также были учреждены призы по номинациям.

Как сообщает федерация спортивной борьбы РБ, призёрами соревнований стали 11 спортсменов Бурятии. Золото турнира выиграл Алексей Бандеев из Улан-Удэ. Вторые места заняли Намжил Чимитов (Улан-Удэ), Амгалан Цыденжапов (Тунка), Илья Гармаев (Улан-Удэ), Булат Норсонов (Тунка) и Очир Цыденов (Улан-Удэ). Третьими были Сайхан Шалдушкеев (Тунка), Эрдэм Базаров (Ока), Андрей Тыргешкинов (Тунка), Ананда Дампилов (Тунка) и Вячеслав Бархалеев (Улан-Удэ).
вольная борьба спорт Бурятия

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