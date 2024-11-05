Баскетболистки Бурятии стали призёрами Восточной лиги

С 1 по 4 ноября в Хабаровске состоялся предварительный тур Восточной баскетбольной детской лиги среди девушек 2010 года рождения и моложе. Спортсменки из Бурятии заняли два призовых места турнира.Места распределились следующим образом:Первое место – спортивная школа № 5 (г. Улан-Удэ);Второе место - спортивная школа «Феникс» (г. Хабаровск);Третье место – спортивная школа олимпийского резерва (г. Гусиноозёрск).Как сообщает федерация баскетбола РБ, лучшими игроками были признаны Ксения К. и Кристина Г. Также Кристина стала победительницей в конкурсе трёхочковых бросков.Тренирует команду из Улан-Удэ Оксана Плюснина. Тренер команды СШОР Гусиноозёрска – Владимир Павлов.