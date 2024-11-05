Баскетболистки Бурятии стали призёрами Восточной лиги

Команды республики стали первыми и третьими
С 1 по 4 ноября в Хабаровске состоялся предварительный тур Восточной баскетбольной детской лиги среди девушек 2010 года рождения и моложе. Спортсменки из Бурятии заняли два призовых места турнира.
Места распределились следующим образом:
Первое место – спортивная школа № 5 (г. Улан-Удэ);
Второе место - спортивная школа «Феникс» (г. Хабаровск);
Третье место – спортивная школа олимпийского резерва (г. Гусиноозёрск).
Как сообщает федерация баскетбола РБ, лучшими игроками были признаны Ксения К. и Кристина Г. Также Кристина стала победительницей в конкурсе трёхочковых бросков.
Тренирует команду из Улан-Удэ Оксана Плюснина. Тренер команды СШОР Гусиноозёрска – Владимир Павлов.
Участок введут в эксплуатацию в следующем году
Стало известно о концепции новогоднего оформления муниципалитетов Забайкалья
Гран-при забрал дуэт из Курумканского района
В ней запретят сплошные рубки лесных насаждений
Благодаря мальчику было раскрыто преступление
Спортсменки заняли первое общекомандное место
В копилке сборной республики – золото, серебро и две бронзы
Соревнования проводились по пяти видам спорта
Присутствующие почтили память павших минутой молчания
Его отправили в республику из Омской области
На макете в парке разместят главные местные достопримечательности
А ещё на оживлённом участке наконец-то заработает светофор
На них скоро появится светодиодная сетка
ТГК-14 пришлось сделать им перерасчёт
Посылки для военнослужащих можно принести в администрации поселений района