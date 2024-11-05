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Баскетболистки Бурятии стали призёрами Восточной лиги

Баскетболистки Бурятии стали призёрами Восточной лиги
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Команды республики стали первыми и третьими

С 1 по 4 ноября в Хабаровске состоялся предварительный тур Восточной баскетбольной детской лиги среди девушек 2010 года рождения и моложе. Спортсменки из Бурятии заняли два призовых места турнира.

Места распределились следующим образом:
Первое место – спортивная школа № 5 (г. Улан-Удэ);
Второе место - спортивная школа «Феникс» (г. Хабаровск);
Третье место – спортивная школа олимпийского резерва (г. Гусиноозёрск).

Как сообщает федерация баскетбола РБ, лучшими игроками были признаны Ксения К. и Кристина Г. Также Кристина стала победительницей в конкурсе трёхочковых бросков.

Тренирует команду из Улан-Удэ Оксана Плюснина. Тренер команды СШОР Гусиноозёрска – Владимир Павлов.
Бурятия баскетбол спорт

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