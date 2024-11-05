В Бурятии рассказали о предстоящих соревнованиях в Улан-Удэ

В Бурятии дирекция спортивных сооружений Улан-Удэ опубликовала график мероприятий физкультурно-спортивного комплекса и регионального центра единоборств «Патриот», которые пройдут в ноябре.Так в физкультурно-спортивном комплексе в ноябре пройдут следующие соревнования и мероприятия:- 7-8 ноября - международная выставка «Образование.Профессия.Карьера-2024» (возрастное ограничение: 6+);- 9-10 ноября - международный турнир по волейболу среди ветеранов ветеранских команд, посвящённый 85-летию Победы на реке Халхин-Гол (возрастное ограничение: 0+);- 11 ноября - чемпионат и первенство СФО и ДФО по армрестлингу (возрастное ограничение: 0+);- 13-15 ноября – всероссийские соревнования по вольной борьбе на призы Любови Волосовой (возрастное ограничение: 6+);- 16 ноября - чемпионат по борьбе (возрастное ограничение: 6+);- 17 ноября - эстафета ГТО (возрастное ограничение: 0+);- 19-24 ноября - всероссийские соревнования по гиревому спорту на призы ЗМС С.Т. Леонова (возрастное ограничение: 0+);- 29-30 ноября - открытый чемпионат и первенство РБ по ушу-«Кубок «Золотого дракона» (возрастное ограничение: 6+).- Просим обратить внимание на загруженность парковки на мероприятиях или концертах. Просим найти альтернативу для передвижения до ФСК, - отметили в дирекции.Мероприятия регионального центра единоборств «Патриот»:- 8-9 ноября – республиканский турнир по дзюдо (возрастное ограничение: 6+), посвящённый Дню народного единства;- 10 ноября – VII республиканский турнир по самбо «Кубок Народного Хурала Республики Бурятия» (возрастное ограничение: 6+);- 15-17 ноября – чемпионат и первенство РБ по самбо (возрастное ограничение: 6+) в рамках Всероссийского дня самбо;- 22 ноября – первенство РБ по вольной борьбе среди юношей до 18 лет (возрастное ограничение: 6+);- 23-24 ноября – открытый кубок РБ по ММА (возрастное ограничение: 6+);- 29 ноября – межрегиональный турнир по АРБ, посвящённый дню работников органов безопасности РФ (возрастное ограничение: 6+);- 30 ноября - 1 декабря – первенство и чемпионат ФСБ по АРБ (возрастное ограничение: 6+).