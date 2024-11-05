05 ноября

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В Бурятии рассказали о предстоящих соревнованиях в Улан-Удэ

В Бурятии рассказали о предстоящих соревнованиях в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Турниры пройдут в ноябре в ФСК и «Патриоте»

В Бурятии дирекция спортивных сооружений Улан-Удэ опубликовала график мероприятий физкультурно-спортивного комплекса и регионального центра единоборств «Патриот», которые пройдут в ноябре.

Так в физкультурно-спортивном комплексе в ноябре пройдут следующие соревнования и мероприятия:
- 7-8 ноября - международная выставка «Образование.Профессия.Карьера-2024» (возрастное ограничение: 6+);
- 9-10 ноября - международный турнир по волейболу среди ветеранов ветеранских команд, посвящённый 85-летию Победы на реке Халхин-Гол (возрастное ограничение: 0+);
- 11 ноября - чемпионат и первенство СФО и ДФО по армрестлингу (возрастное ограничение: 0+);
- 13-15 ноября – всероссийские соревнования по вольной борьбе на призы Любови Волосовой (возрастное ограничение: 6+);
- 16 ноября - чемпионат по борьбе (возрастное ограничение: 6+);
- 17 ноября - эстафета ГТО (возрастное ограничение: 0+);
- 19-24 ноября - всероссийские соревнования по гиревому спорту на призы ЗМС С.Т. Леонова (возрастное ограничение: 0+);
- 29-30 ноября - открытый чемпионат и первенство РБ по ушу-«Кубок «Золотого дракона» (возрастное ограничение: 6+).

- Просим обратить внимание на загруженность парковки на мероприятиях или концертах. Просим найти альтернативу для передвижения до ФСК, - отметили в дирекции.

Мероприятия регионального центра единоборств «Патриот»:
- 8-9 ноября – республиканский турнир по дзюдо (возрастное ограничение: 6+), посвящённый Дню народного единства;
- 10 ноября – VII республиканский турнир по самбо «Кубок Народного Хурала Республики Бурятия» (возрастное ограничение: 6+);
- 15-17 ноября – чемпионат и первенство РБ по самбо (возрастное ограничение: 6+) в рамках Всероссийского дня самбо;
- 22 ноября – первенство РБ по вольной борьбе среди юношей до 18 лет (возрастное ограничение: 6+);
- 23-24 ноября – открытый кубок РБ по ММА (возрастное ограничение: 6+);
- 29 ноября – межрегиональный турнир по АРБ, посвящённый дню работников органов безопасности РФ (возрастное ограничение: 6+);
- 30 ноября - 1 декабря – первенство и чемпионат ФСБ по АРБ (возрастное ограничение: 6+).

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия спорт Улан-Удэ

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