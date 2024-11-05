Бухэ барилдаан покажут на фестивале традиционных видов борьбы в Москве

10 ноября в Москве состоится XVI фестиваль традиционных видов борьбы народов России. В рамках мероприятия пройдут открытые лично-командные первенства по традиционным видам борьбы: татаро-башкирской – на поясах куреш, русской борьбе – за-вороток, чувашской борьбе - керешу, бурятской борьбе – бухэ барилдаан, а также показательные выступления борцов грузинской борьбы чидаоба. Фестиваль проведут во дворце борьбы имени Ивана Ярыгина.В перерывах между состязаниями выступят творческие коллективы и артисты, представляющие землячества и национально-культурные объединения, а также мастера восточных единоборств.В соревнованиях участвуют спортсмены в возрасте 18 лет и старше. Каждый спортсмен может принимать участие в двух видах борьбы и только в своей весовой категории. От команды допускается участие двух спортсменов в каждой весовой категории. В командном зачёте учитывается только один лучший результат от команды в каждой весовой категории. Заявки с указанием полного списка команды по весовым категориям направляются до 6 ноября на электронную почту: uryaal@mail.ru.