05 ноября

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Бухэ барилдаан покажут на фестивале традиционных видов борьбы в Москве

Бухэ барилдаан покажут на фестивале традиционных видов борьбы в Москве
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Землячества поборются за призы и кубки лично-командных первенств

10 ноября в Москве состоится XVI фестиваль традиционных видов борьбы народов России. В рамках мероприятия пройдут открытые лично-командные первенства по традиционным видам борьбы: татаро-башкирской – на поясах куреш, русской борьбе – за-вороток, чувашской борьбе - керешу, бурятской борьбе – бухэ барилдаан, а также показательные выступления борцов грузинской борьбы чидаоба. Фестиваль проведут во дворце борьбы имени Ивана Ярыгина.

В перерывах между состязаниями выступят творческие коллективы и артисты, представляющие землячества и национально-культурные объединения, а также мастера восточных единоборств.

В соревнованиях участвуют спортсмены в возрасте 18 лет и старше. Каждый спортсмен может принимать участие в двух видах борьбы и только в своей весовой категории. От команды допускается участие двух спортсменов в каждой весовой категории. В командном зачёте учитывается только один лучший результат от команды в каждой весовой категории. Заявки с указанием полного списка команды по весовым категориям направляются до 6 ноября на электронную почту: uryaal@mail.ru.

Возрастное ограничение: 6+.
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