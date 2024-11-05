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Борицы Бурятии выиграли 4 медали всероссийских соревнований

Борицы Бурятии выиграли 4 медали всероссийских соревнований
Общество,  Фото:ЦСП РБ
Спортсменки заняли первое общекомандное место

С 31 октября по 2 ноября в городе Чебоксары прошли всероссийские соревнования по спортивной борьбе среди девушек до 21 года на призы сестёр Смирновых. В турнире приняли участие около 100 сильнейших спортсменок со всей страны.

Как сообщили в центре спортивной подготовки РБ, команда Бурятии заняла первое общекомандное место всероссийских соревнований. Девушки завоевали четыре медали в личном зачёте.

Золото выиграла Аяна Цыренжапова (СШОР № 7, тренеры: Раднаев Б.Г., Базаров Б.Б., Базаров В.Ц., Гулгенов Ц.Б.) в весовой категории до 57 кг. Также золотая награда у Должон Цынгуевой (ЦСП РБ, СШОР №7, тренеры: Раднаев Б.Г., Базаров Б.Б., Базаров В.Ц., Гулгенов Ц.Б.) в весовой категории до 59 кг.

Серебро у Дарьи Баландиной (СШОР № 7, тренеры: Кузьмин Е.Е., Гулгенов Ц.Б., Усольцева Л.Е.), выступавшей в весе до 76 кг. Бронзовую медаль завоевала Александра Нагуслаева (РСШОР, тренеры: Базаров Б.В., Таракановская Н.А.) в весовой категории до 53 кг.

Бурятия женская борьба спорт вольная борьба

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